EXECUTIVE CENTRE共享工作間攻高端客

中區據點佔逾六成 包括IFC等

THE EXECUTIVE CENTRE董事總經理（香港、澳門及台灣）劉春月接受本報專訪時表示，香港連繫中國及世界各地，具獨特優勢，能增加事業發展的機會，本港的共享工作空間能為創業者或中小型企業提供成本相宜的工作環境，讓他們在發展時事半功倍。她續稱，該集團提供高端服務，例如在辦公室應用的科技、成立公司及營運支援、更能為中小企喜好或業務需要而設計專屬的辦公室。選址方面，集團堅持於中環區設據點，盼能為部分資金緊絀的初創企業於金融核心區內設辦公室，方便其業務發展。

出租率約90% 客戶平均租期較同業長

劉表示，為客戶度身訂做的辦公室收費不廉宜，但較客戶自行向業主租用商廈的租金相宜，但她未有透露收費詳情，只透露目前出租率約85%至90%，客戶包括銀行、投資機構等，辦公室客戶平均租期36個月，較同行平均數20個月為高。

雖然THE EXECUTIVE CENTRE辦公室收費較高，但其流動工作枱月費500美元（約3900港元），對比美國共享工作空間營運商WeWork於中環LKF Tower的流動工作枱月費6200元低37%，主要因兩者提供的服務有別。THE EXECUTIVE CENTRE會員可享用全球32個城市逾130個的共享辦公空間，但只限享用流動工作枱，而WeWork的月費包括每個月有兩個預訂會議室配額，另每月額外付50元，可享有郵件和包裹服務。

展望香港共享工作空間的發展，劉春月表示，本港寫字樓供應有限，料共享工作空間的需求會持續上升，即使商廈租金持續調高，集團亦不會放棄中環據點；若客戶有需要，或會轉戰其他區域發展。