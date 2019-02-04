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天富苑未補價三房500萬破頂

【明報專訊】近月推售的一手新盤大部分集中於新界西北區，帶動區內整體市場氣氛。天水圍居屋天富苑有3房戶以500萬元於居二市場易手，創屋苑未補地價新高。

中原分行經理胡啟文表示，天富苑J座高層1室，實用面積650方呎，屬3房間隔，新近以500萬元（未補地價）獲「白居二」買家承接，實呎7692元，成交價創屋苑未補地價新高。原業主於2007年以89.6萬元（未補地價）購入，持貨12年，帳面獲利410.4萬元或4.6倍。

翠寧實呎1.1萬創屋苑新高

此外，屯門居屋翠寧花園有2房戶以467萬元於自由市場易手。祥益高級區域經理黃肇雯表示，翠寧花園1座高層K室，實用面積431方呎，原業主最初開價500萬元，及後累減24萬元至476萬元沽出，實呎11,044元，呎價料為屋苑新高。原業主於2004年以62.5萬元（未補地價）購入，料扣除補價後仍獲利不俗。另祥益地產營業董事胡志偉表示，同區井財街金邦大廈低層F室，實用面積285方呎，屬2房間隔，以380萬元成交，實呎13,333元。原業主於1981年以18.3萬元一手購入，持貨約38年，帳面獲利約361.7萬元或近20倍。

將廣本月開齋 兩房873萬同類新高

將軍澳廣場本月錄得首宗成交，有2房戶成交價創屋苑同類新高。中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳廣場6座高層C室，屬2房間隔，實用面積451方呎，新近以873萬元獲買家承接，實呎19,357元，成交價創屋苑2房戶新高，呎價則屬屋苑次高。原業主於2005年5月以244萬元購入，帳面獲利629萬元或2.6倍。

康怡「97貨」三房1364萬易手

中原統計，十大屋苑在剛過去周末錄得8宗成交，與上周相若。中原首席分區營業經理楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園本月錄得首宗成交，為M座低層8室，實用面積707方呎，3房套間隔，以1364萬元易手，實呎19,293元。原業主1997年以770萬元買入，持貨22年，帳面獲利594萬元或77%。

[發展商專訪]

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