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菁雋重推首張價單 最多劈價36%

【明報專訊】日前屯門區舉行「光復屯門公園」行動之際，由內房商佳源國際（2768）與「舖王」鄧成波家族持有的新盤菁雋現樓外出現參觀示範單位的人龍，項目過去兩日共錄約2700票，為繼4月會德豐（0020）推售將軍澳日出康城MONTARA後，近月收票成績最理想的新盤。以項目已公布109伙價單計，超額認購23倍。另外，中海外（0688）大埔天鑽加推180伙，自上周五起收票，過去3天料收約500票，超額認購1.8倍，發展商最快本周六（7月13日）開售。

周末兩天收2700票 超額23倍

被形容為「龍牀盤」的菁雋昨日上載更新價單，將去年底公布的首張涉及73伙價單大幅調整。新價單中有九成單位定價屬「加價重推」，惟扣除是次提供最高22%總折扣優惠後，實為減價重推，並以131方呎的開放式戶型減價幅度最大，減價幅度達36%。舉例說，實用面積131方呎的7樓32室，價單售價由去年的285萬元減至232.7萬元，實呎由21,756元下調至17,763元，減幅約18%，連同22%總折扣，單位折實價為181.5萬元，變相減價36%。不過，普遍2房單位在扣除優惠後仍輕微加價約3%至6%（見表）。

另一邊廂，今年初推出的中海外大埔天鑽，自上周以折實平均實呎14,886元加推180伙後，3天累收約300票，入票者以新界區為主。中海外地產董事總經理游偉光稱，項目有機會再次加推，最快本周六銷售，不設大手安排。

周末一手沽60伙 按周升7倍

其他新盤方面，綜合市場資訊，一手市場於剛過去的周末合共錄得約60宗成交，較對上周末僅錄約7宗，按周上升7倍。其中，包括新地（0016）屯門御半山II售出約12伙、新世界發展（0017）元朗瑧頤沽10伙、嘉華（0173）大埔白石角嘉熙沽7伙，以及永泰（0369）屯門掃管笏OMA OMA沽出7伙。

萬科（香港）的屯門掃管笏上源新近沽出一伙1房戶，單位位於1B座15樓B室，實用面積353方呎，以504.6萬元成交，實呎14,295元 。項目至今累售962伙，佔全盤總數逾83%。

[發展商專訪]

相關字詞﹕嘉熙 御半山ii期 瑧頤 天鑽 龍牀盤 菁雋

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