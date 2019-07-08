樓指再破頂 泓碧最快下季首推洋房 碧桂園林曉箐：社會氣氛欠佳不影響推盤步伐

近期多個內房重推在港頭炮新盤，佳源國際（2768）劈價最多逾三成重推「龍牀盤」屯門菁雋，而碧桂園在港頭炮的泓碧亦蠢蠢欲動。林曉箐表示，上半年一手市場錄約1.15萬宗成交，等同去年全年總銷量1.58萬宗近75%，同期樓價仍穩步上升近10%，雖然估計今年下半年樓價升幅會收窄，但相信仍有3%至5%上升空間，故集團推盤部署不會受近日社會氣氛欠佳所影響。

下半年樓價料升3%至5%

單位總數547伙、預計於2021年1月落成的泓碧，是碧桂園攻港住宅市場頭炮，去年底推出至今累沽約340伙，平均實呎1.73萬元、個別特色戶成交呎價高逾2.38萬元，發展商共套現逾29億元，惟屋苑為數13幢、實用面積介乎3310至5289方呎的洋房一直按兵不動。林透露，集團已計劃在泓碧設兩三幢現樓示範洋房，最快下季推出洋房部分，料將以招標形式發售，而沙田九肚海景洋房近期成交價將作為參考對象。

洋房享吐露港全海景 港團隊操刀設計

至於項目的設計特點，各幢洋房除了附連前、後私家花園外，並同時設有私家升降機和泳池，並可享有吐露港全海景。

資料顯示，沙田九肚一帶近期有推售洋房的全新盤，包括新地（0016）雲端、永泰（0369）和萬泰合作的澐瀚、澐灃，以及香港興業（0480）和南豐合作的尚珩，上述屋苑實用面積介乎3000至4000餘方呎洋房，售價動輒逾億元，市場預計泓碧洋房價位亦會逾億元水平。

參考九肚洋房價 意向價料逾億

值得一提的是，有別碧桂園同系的內地項目，林表示泓碧由單位開則、到室內設計，均由香港團隊操刀；另泓碧建築工程最特別之處，是在各幢分層大廈（4幢高座、5幢低座），會先設其中一層為Sample Floor（標準層），以此作為其他樓層的示範之作，「Sample Floor內，無論電梯大堂、走廊位，以及單位內部如天花板、地板和牆身等各項裝修，各項廚房浴室配套，都是按照真正交樓標準打造。」林續稱，集團工程部會於Sample Floor完工後驗收，如發現室內外手工出現問題，會先行執漏和改良，希望買家將來收樓時，只需購買家具和個人行李，即可入住。

明報記者 林可為

[發展商專訪]