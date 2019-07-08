經濟
李志成

投資策略

下一篇 上一篇

李志成：公屋王再現 樓市「七翻身」？

【明報專訊】6月份本港樓市雖然受貿易戰及政治風波影響，整體交投明顯放緩，但綜觀今年上半年表現，資助房屋市場備受追捧，居屋交投仍屬活躍，二手居屋註冊量創4年半新高，勢頭有蔓延至公屋迹象。近日有綠表公屋王誕生，綠表公屋首錄破500萬元成交。事實上，在G20習特會後，中美貿易戰現轉機，7月初政治風波雖然未平息，但緊張氣氛略為緩和，部分購買力重現，相信樓市有機會呈「七翻身」格局。

受貿易戰及本港政治風波影響，6月二手居屋註冊量及金額按月顯著回落，根據本行研究部資料顯示，6月二手居屋（包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場）註冊量錄389宗，按月跌約37.8%，見4個月新低。

不過總結上半年，受「白居二」買家持續入市帶動，註冊「量額」表現相當理想。據資料顯示，今年上半年二手居屋註冊量共錄2792宗，較去年上半年2362宗及去年下半年1553宗分別高出約18.2%及約79.8%，並創4年半新高；註冊金額更創半年紀錄新高。居屋市場暢旺，連帶公屋亦出現破頂潮，近日本地未補地價公屋首破500萬元。土地註冊處顯示，鳳德邨鳳凰樓有高層3房戶，上月以526萬元未補地價成交，實呎8796元，膺全港綠表公屋王。事實上，未補地價公屋做價在過去數個月內三度破頂。

觀乎最近大市走勢，中美元首在大阪舉行的G20峰會上進行會談後，同意兩國將繼續進行貿易談判，美國總統特朗普亦表明不會對中國出口貨品實施新關稅，兩國緊張氣氛暫時緩和，有助增強買家對後市信心。而最近開售的大型新盤銷情理想，反映買家入市意慾開始回升。若未來貿談進度良好，相信7月樓市可望「翻身」。

香港置業行政總裁

[李志成]

上 / 下一篇新聞

內地電訊商拓5G應用 業界憂「離地」 料加強版移動網絡先行 刺激5G手機消費
內地電訊商拓5G應用 業界憂「離地」 料加強版移動網絡先行 刺激5G手機消費
內地手機品牌積極 今年主推高價旗艦機
內地手機品牌積極 今年主推高價旗艦機
下半年拍賣中頻段頻譜 港最快明年有5G時間表
下半年拍賣中頻段頻譜 港最快明年有5G時間表
遲報主席被拘 內地律師舉報新城高層涉違規
遲報主席被拘 內地律師舉報新城高層涉違規
彭博：德銀擬棄亞太區股票業務
彭博：德銀擬棄亞太區股票業務
深圳股神林園：停買白酒股 加倉醫藥股
深圳股神林園：停買白酒股 加倉醫藥股
憂內地樓市泡沫 內房股零持倉
憂內地樓市泡沫 內房股零持倉
紐約梅隆Aninda Mitra：美減息托經濟 股債市仍樂觀
紐約梅隆Aninda Mitra：美減息托經濟 股債市仍樂觀
啤酒「巨無霸」百威 亞太區逢敵手 近年極速擴張 與中資酒廠競爭加劇
啤酒「巨無霸」百威 亞太區逢敵手 近年極速擴張 與中資酒廠競爭加劇
中國高級啤酒消費成亮點
中國高級啤酒消費成亮點
專家觀點﹕
專家觀點﹕
界內證7月18日料面世 料掛鈎恒指熱炒藍籌 業界：適合「牛皮市」
界內證7月18日料面世 料掛鈎恒指熱炒藍籌 業界：適合「牛皮市」
恒生投資薛永輝：恒指估值偏低 今年料見30000點
恒生投資薛永輝：恒指估值偏低 今年料見30000點
時裝界：環保意識趨強 速食時裝潮退
時裝界：環保意識趨強 速食時裝潮退
英皇伙可口可樂辦電競賽 許佩斯：今年贊助商更主動
英皇伙可口可樂辦電競賽 許佩斯：今年贊助商更主動
黃友嘉：港人強積金戶口平均資產近19萬
黃友嘉：港人強積金戶口平均資產近19萬
希慎斥資逾億引進零售地產科技 助租戶提高營運效率
希慎斥資逾億引進零售地產科技 助租戶提高營運效率
張兆聰﹕藥股重獲巿場信心 中生可吸
張兆聰﹕藥股重獲巿場信心 中生可吸
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：內險估值吸引 中壽購18746
金子：內險估值吸引 中壽購18746
張兆聰﹕汽車股現沽壓 低吸炒波幅
張兆聰﹕汽車股現沽壓 低吸炒波幅
蔡金強﹕槍打出頭鳥 悶聲發大財
蔡金強﹕槍打出頭鳥 悶聲發大財
潘啓才﹕中煙狂升 背後莊家猛
潘啓才﹕中煙狂升 背後莊家猛
李聲揚﹕日韓越股市可追落後
李聲揚﹕日韓越股市可追落後
謝偉銓﹕勿讓增加房屋供應淪空談
謝偉銓﹕勿讓增加房屋供應淪空談
陳政生﹕旭輝銷售佳 股價追落後
陳政生﹕旭輝銷售佳 股價追落後
黃德几﹕冠君派息穩 中線看7.2元
黃德几﹕冠君派息穩 中線看7.2元
許繹彬：「七翻身」還看中美談判進展
許繹彬：「七翻身」還看中美談判進展
陸振輝：保重身體猶如孝敬錢包
陸振輝：保重身體猶如孝敬錢包
陳增濤：消失中的勃艮第Saint-Aubin干紅？
陳增濤：消失中的勃艮第Saint-Aubin干紅？
謝紹榮：界內證不一定「抵玩」
謝紹榮：界內證不一定「抵玩」
陸振球﹕見資金撈底 新城可炒一轉
陸振球﹕見資金撈底 新城可炒一轉
陸振球﹕香港告別「黃金時代」？
陸振球﹕香港告別「黃金時代」？
林少陽﹕受惠內地放水 民企本季料強勢
林少陽﹕受惠內地放水 民企本季料強勢
技術取勝：新地升穿降軌
技術取勝：新地升穿降軌
看圖析市：恒指27850點之上做好
看圖析市：恒指27850點之上做好
潘迪藍：美國可能只減息一次
潘迪藍：美國可能只減息一次
蘇沛豐﹕豐盛服務 穩健高息之選
蘇沛豐﹕豐盛服務 穩健高息之選
李順威：貿戰令環球央行不敢加息
李順威：貿戰令環球央行不敢加息
劉思明﹕港股牛皮 食品股受捧
劉思明﹕港股牛皮 食品股受捧
何啟聰：資金部署撈底 吉利Call 19228
何啟聰：資金部署撈底 吉利Call 19228
瑞銀亞洲：受惠貿談重啟 吼友邦牛57515
瑞銀亞洲：受惠貿談重啟 吼友邦牛57515
摩根大通亞洲：環球債息尋底 領展Call 19019
摩根大通亞洲：環球債息尋底 領展Call 19019
周顯﹕神奇仙股大灣區投資
周顯﹕神奇仙股大灣區投資
何國良﹕內地棄大刀闊斧 平滑經濟為主
何國良﹕內地棄大刀闊斧 平滑經濟為主
何濼生﹕化反對力量為前進力量
何濼生﹕化反對力量為前進力量
王弼﹕伊朗版「孟晚舟」利好油價
王弼﹕伊朗版「孟晚舟」利好油價
曾淵滄﹕炒賣新股 見好就收
曾淵滄﹕炒賣新股 見好就收
湯文亮：中美貿易是「局」不是「戰」
湯文亮：中美貿易是「局」不是「戰」
陳永傑：搵食艱難 銀行搶攻按揭
陳永傑：搵食艱難 銀行搶攻按揭
廖偉強：渴求摒棄爭拗 解供應死結
廖偉強：渴求摒棄爭拗 解供應死結
布少明：7月新盤市場戰火烈
布少明：7月新盤市場戰火烈
郭思治．推介股份：恒地（0012）
郭思治．推介股份：恒地（0012）
歐宸銘．推介股份：同程藝龍（0780）
歐宸銘．推介股份：同程藝龍（0780）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
減息壓力漸消 美元或見底
減息壓力漸消 美元或見底
龐寶林：債券ETF有利有弊
龐寶林：債券ETF有利有弊
樓指再破頂 泓碧最快下季首推洋房 碧桂園林曉箐：社會氣氛欠佳不影響推盤步伐
樓指再破頂 泓碧最快下季首推洋房 碧桂園林曉箐：社會氣氛欠佳不影響推盤步伐
菁雋重推首張價單 最多劈價36%
菁雋重推首張價單 最多劈價36%
天富苑未補價三房500萬破頂
天富苑未補價三房500萬破頂
EXECUTIVE CENTRE共享工作間攻高端客
EXECUTIVE CENTRE共享工作間攻高端客
君豪峰1房月租1.8萬 呎租62元
君豪峰1房月租1.8萬 呎租62元
Waterfront Suites臨海出租住宅
Waterfront Suites臨海出租住宅
沙田中心價升量跌 本月未開齋
沙田中心價升量跌 本月未開齋
全面家傭保險年費600元起
全面家傭保險年費600元起