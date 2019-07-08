李志成：公屋王再現 樓市「七翻身」？

受貿易戰及本港政治風波影響，6月二手居屋註冊量及金額按月顯著回落，根據本行研究部資料顯示，6月二手居屋（包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場）註冊量錄389宗，按月跌約37.8%，見4個月新低。

不過總結上半年，受「白居二」買家持續入市帶動，註冊「量額」表現相當理想。據資料顯示，今年上半年二手居屋註冊量共錄2792宗，較去年上半年2362宗及去年下半年1553宗分別高出約18.2%及約79.8%，並創4年半新高；註冊金額更創半年紀錄新高。居屋市場暢旺，連帶公屋亦出現破頂潮，近日本地未補地價公屋首破500萬元。土地註冊處顯示，鳳德邨鳳凰樓有高層3房戶，上月以526萬元未補地價成交，實呎8796元，膺全港綠表公屋王。事實上，未補地價公屋做價在過去數個月內三度破頂。

觀乎最近大市走勢，中美元首在大阪舉行的G20峰會上進行會談後，同意兩國將繼續進行貿易談判，美國總統特朗普亦表明不會對中國出口貨品實施新關稅，兩國緊張氣氛暫時緩和，有助增強買家對後市信心。而最近開售的大型新盤銷情理想，反映買家入市意慾開始回升。若未來貿談進度良好，相信7月樓市可望「翻身」。

香港置業行政總裁

[李志成]