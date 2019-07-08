布少明：7月新盤市場戰火烈

筆者觀察近月一手市况，發現普遍發展商均以較貼市的定價開盤，先以求量為主，然後視乎銷售反應再決定是否提價加推。然而，最近有新盤貨尾推售時大量增加優惠，藉此吸引客戶目光；反之亦有發展商推售新盤貨尾時略為提價加推應市，可見對後市甚具信心。

近期新盤「入飛」時往往錄得巨額超購，又或者最近新居屋「大抽獎」錄得近40萬份申請，都是市場需求強勁的明確證據。事實上，市場上仍有大批買家尋覓筍盤，兩房或以下相對細價的屋苑，正是用家及上車客的共同目標。本人認為，短期內除了新盤市場之外，細價屋苑有望是彈起得最快的板塊。

代理行料「擴軍」

另一邊廂，地產代理人數又再連漲兩個月，官方數字現時錄得大約3.98萬人，人數回升，相信主要原因是農曆新年後市况好轉，吸引不少人想考牌入行。個人估計，下半年代理人數將進一步上升。

土地註冊處資料顯示，6月份整體物業註冊量錄6211宗，若以全港約3.98萬名代理計算，即平均逾6名代理爭1宗交易，競爭相當激烈，預料在下本年整個行業進一步擴軍，不排除爭單情况進一步加劇。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]