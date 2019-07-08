經濟
布少明

投資策略

下一篇 上一篇

布少明：7月新盤市場戰火烈

【明報專訊】6月份新盤市場有低位回升之勢，下半月一手交投明顯見反彈，不少發展商亦紛紛加快銷售步伐，無論是全新盤密鑼緊鼓，蓄勢待發隨時搶閘登場，就算是一些新盤貨尾，也重整旗鼓再度出擊。樓市承接6月下旬一手戰幔再度揭開，本月一手大戰定必熱鬧非常。新盤大戰漸趨白熱化屬預期之內，普遍新盤銷售資訊頻傳，但暫時在這場大戰中，值得着眼的地方，是發展商的叫價取態。

筆者觀察近月一手市况，發現普遍發展商均以較貼市的定價開盤，先以求量為主，然後視乎銷售反應再決定是否提價加推。然而，最近有新盤貨尾推售時大量增加優惠，藉此吸引客戶目光；反之亦有發展商推售新盤貨尾時略為提價加推應市，可見對後市甚具信心。

近期新盤「入飛」時往往錄得巨額超購，又或者最近新居屋「大抽獎」錄得近40萬份申請，都是市場需求強勁的明確證據。事實上，市場上仍有大批買家尋覓筍盤，兩房或以下相對細價的屋苑，正是用家及上車客的共同目標。本人認為，短期內除了新盤市場之外，細價屋苑有望是彈起得最快的板塊。

代理行料「擴軍」

另一邊廂，地產代理人數又再連漲兩個月，官方數字現時錄得大約3.98萬人，人數回升，相信主要原因是農曆新年後市况好轉，吸引不少人想考牌入行。個人估計，下半年代理人數將進一步上升。

土地註冊處資料顯示，6月份整體物業註冊量錄6211宗，若以全港約3.98萬名代理計算，即平均逾6名代理爭1宗交易，競爭相當激烈，預料在下本年整個行業進一步擴軍，不排除爭單情况進一步加劇。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]

上 / 下一篇新聞

內地電訊商拓5G應用 業界憂「離地」 料加強版移動網絡先行 刺激5G手機消費
內地電訊商拓5G應用 業界憂「離地」 料加強版移動網絡先行 刺激5G手機消費
內地手機品牌積極 今年主推高價旗艦機
內地手機品牌積極 今年主推高價旗艦機
下半年拍賣中頻段頻譜 港最快明年有5G時間表
下半年拍賣中頻段頻譜 港最快明年有5G時間表
遲報主席被拘 內地律師舉報新城高層涉違規
遲報主席被拘 內地律師舉報新城高層涉違規
彭博：德銀擬棄亞太區股票業務
彭博：德銀擬棄亞太區股票業務
深圳股神林園：停買白酒股 加倉醫藥股
深圳股神林園：停買白酒股 加倉醫藥股
憂內地樓市泡沫 內房股零持倉
憂內地樓市泡沫 內房股零持倉
紐約梅隆Aninda Mitra：美減息托經濟 股債市仍樂觀
紐約梅隆Aninda Mitra：美減息托經濟 股債市仍樂觀
啤酒「巨無霸」百威 亞太區逢敵手 近年極速擴張 與中資酒廠競爭加劇
啤酒「巨無霸」百威 亞太區逢敵手 近年極速擴張 與中資酒廠競爭加劇
中國高級啤酒消費成亮點
中國高級啤酒消費成亮點
專家觀點﹕
專家觀點﹕
界內證7月18日料面世 料掛鈎恒指熱炒藍籌 業界：適合「牛皮市」
界內證7月18日料面世 料掛鈎恒指熱炒藍籌 業界：適合「牛皮市」
恒生投資薛永輝：恒指估值偏低 今年料見30000點
恒生投資薛永輝：恒指估值偏低 今年料見30000點
時裝界：環保意識趨強 速食時裝潮退
時裝界：環保意識趨強 速食時裝潮退
英皇伙可口可樂辦電競賽 許佩斯：今年贊助商更主動
英皇伙可口可樂辦電競賽 許佩斯：今年贊助商更主動
黃友嘉：港人強積金戶口平均資產近19萬
黃友嘉：港人強積金戶口平均資產近19萬
希慎斥資逾億引進零售地產科技 助租戶提高營運效率
希慎斥資逾億引進零售地產科技 助租戶提高營運效率
張兆聰﹕藥股重獲巿場信心 中生可吸
張兆聰﹕藥股重獲巿場信心 中生可吸
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：內險估值吸引 中壽購18746
金子：內險估值吸引 中壽購18746
張兆聰﹕汽車股現沽壓 低吸炒波幅
張兆聰﹕汽車股現沽壓 低吸炒波幅
蔡金強﹕槍打出頭鳥 悶聲發大財
蔡金強﹕槍打出頭鳥 悶聲發大財
潘啓才﹕中煙狂升 背後莊家猛
潘啓才﹕中煙狂升 背後莊家猛
李聲揚﹕日韓越股市可追落後
李聲揚﹕日韓越股市可追落後
謝偉銓﹕勿讓增加房屋供應淪空談
謝偉銓﹕勿讓增加房屋供應淪空談
陳政生﹕旭輝銷售佳 股價追落後
陳政生﹕旭輝銷售佳 股價追落後
黃德几﹕冠君派息穩 中線看7.2元
黃德几﹕冠君派息穩 中線看7.2元
許繹彬：「七翻身」還看中美談判進展
許繹彬：「七翻身」還看中美談判進展
陸振輝：保重身體猶如孝敬錢包
陸振輝：保重身體猶如孝敬錢包
陳增濤：消失中的勃艮第Saint-Aubin干紅？
陳增濤：消失中的勃艮第Saint-Aubin干紅？
謝紹榮：界內證不一定「抵玩」
謝紹榮：界內證不一定「抵玩」
陸振球﹕見資金撈底 新城可炒一轉
陸振球﹕見資金撈底 新城可炒一轉
陸振球﹕香港告別「黃金時代」？
陸振球﹕香港告別「黃金時代」？
林少陽﹕受惠內地放水 民企本季料強勢
林少陽﹕受惠內地放水 民企本季料強勢
技術取勝：新地升穿降軌
技術取勝：新地升穿降軌
看圖析市：恒指27850點之上做好
看圖析市：恒指27850點之上做好
潘迪藍：美國可能只減息一次
潘迪藍：美國可能只減息一次
蘇沛豐﹕豐盛服務 穩健高息之選
蘇沛豐﹕豐盛服務 穩健高息之選
李順威：貿戰令環球央行不敢加息
李順威：貿戰令環球央行不敢加息
劉思明﹕港股牛皮 食品股受捧
劉思明﹕港股牛皮 食品股受捧
何啟聰：資金部署撈底 吉利Call 19228
何啟聰：資金部署撈底 吉利Call 19228
瑞銀亞洲：受惠貿談重啟 吼友邦牛57515
瑞銀亞洲：受惠貿談重啟 吼友邦牛57515
摩根大通亞洲：環球債息尋底 領展Call 19019
摩根大通亞洲：環球債息尋底 領展Call 19019
周顯﹕神奇仙股大灣區投資
周顯﹕神奇仙股大灣區投資
何國良﹕內地棄大刀闊斧 平滑經濟為主
何國良﹕內地棄大刀闊斧 平滑經濟為主
何濼生﹕化反對力量為前進力量
何濼生﹕化反對力量為前進力量
王弼﹕伊朗版「孟晚舟」利好油價
王弼﹕伊朗版「孟晚舟」利好油價
曾淵滄﹕炒賣新股 見好就收
曾淵滄﹕炒賣新股 見好就收
湯文亮：中美貿易是「局」不是「戰」
湯文亮：中美貿易是「局」不是「戰」
陳永傑：搵食艱難 銀行搶攻按揭
陳永傑：搵食艱難 銀行搶攻按揭
廖偉強：渴求摒棄爭拗 解供應死結
廖偉強：渴求摒棄爭拗 解供應死結
李志成：公屋王再現 樓市「七翻身」？
李志成：公屋王再現 樓市「七翻身」？
郭思治．推介股份：恒地（0012）
郭思治．推介股份：恒地（0012）
歐宸銘．推介股份：同程藝龍（0780）
歐宸銘．推介股份：同程藝龍（0780）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
減息壓力漸消 美元或見底
減息壓力漸消 美元或見底
龐寶林：債券ETF有利有弊
龐寶林：債券ETF有利有弊
樓指再破頂 泓碧最快下季首推洋房 碧桂園林曉箐：社會氣氛欠佳不影響推盤步伐
樓指再破頂 泓碧最快下季首推洋房 碧桂園林曉箐：社會氣氛欠佳不影響推盤步伐
菁雋重推首張價單 最多劈價36%
菁雋重推首張價單 最多劈價36%
天富苑未補價三房500萬破頂
天富苑未補價三房500萬破頂
EXECUTIVE CENTRE共享工作間攻高端客
EXECUTIVE CENTRE共享工作間攻高端客
君豪峰1房月租1.8萬 呎租62元
君豪峰1房月租1.8萬 呎租62元
Waterfront Suites臨海出租住宅
Waterfront Suites臨海出租住宅
沙田中心價升量跌 本月未開齋
沙田中心價升量跌 本月未開齋
全面家傭保險年費600元起
全面家傭保險年費600元起