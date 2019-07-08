廖偉強：渴求摒棄爭拗 解供應死結

美國總統特朗普在5月份加徵關稅及制裁華為，再加上本地《逃犯條例》的爭拗，樓價都沒有大幅急跌，6月底中美雙方在大阪舉行之G20峰會，兩國元首談判進展良好，美國明言不會對中國加徵新關稅，雙方重返談判桌上，這些利好消息將有助7月份樓市出現轉機。再加上美國將會減息，以及發展商積極推售新盤，地產代理在生意上的壓力應可稍有喘息。

不過，最近香港政府因為提出《逃犯條例》修訂，引發幾輪政治風波，香港瀰漫着濃厚的政治爭拗氣氛，今次的影響比5年前佔中事件更為嚴峻，香港人的不同政見，導致四周每個角落都爭拗不停，人與人之間嚴重撕裂，使到現今的政府束手無策，唯有暫時擱置很多敏感的議題，包括國歌法的實施及明日大嶼的撥款等。

目前，香港在生活上最大開支算是房屋，近年，香港市民，特別是年輕人對香港的不滿，對生活抱怨，產生嚴重的問題，可說是導致近期政治紛爭的原因之一。

香港土地不足已經愈來愈嚴重，政治的爭拗已經成為常態，通過議題及撥款難上加難，就算政府近年將土地加大比例幅度撥歸公營房屋，都難以滿足目前大量的需求，這樣只會令市民需求的期望再次落空，造成骨牌效應的民怨。因此筆者認為，着實要透過雙方加強溝通了解，互相包容，才可令增加土地供應的措施繼續開展下去，死結才得以慢慢解開。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]