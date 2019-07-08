陳永傑：搵食艱難 銀行搶攻按揭

政府公布本港今年首季經濟按年實質增長為0.6%，比較上一季1.2%的增幅放慢，很多行業都變得搵食艱難。

上半年香港受到貿易戰困擾，不少本港廠商的訂單不是大減便是不敢承接，直接令銀行的貿易融資業務大受打擊。零售消費間接受到打擊，使到許多銀行的貸款業務變得呆滯。銀行為了突破困局，必須想辦法殺出重圍。香港金融管理局所發表數據顯示，今年首季本港零售銀行的除稅前經營盈利按年減少5.2%。同期銀行業貸款只有低單位增長的2.3%，雖然整體貸款質素保持良好，但幾乎肯定賺錢困難，也反映貸款市場需求疲弱。

白居二反應佳證住屋需求大

本港經濟一般，但上半年樓市表現不弱，置業人士對買樓仍然殷切，一二手樓成交不俗，所以，部分銀行已經在按揭貸款業務囤重兵。儘管按揭貸款的息率不高，卻有抵押業務，銀行有樓在手，風險自然比較低。

美國與中國元首日前G20峰會上同意重啟經貿磋商，美方又同意不再對中國出口產品加徵新關稅，皆是利好消息，減少香港前景不明朗因素，惟變數仍多。港府又推新一期居屋及「白居二」，竟有逾40萬份申請，顯示市民對居住需求甚殷。上月底新盤銷售理想，市民對私樓或資助房屋十分渴求，按揭風險較小又可創造交叉銷售，預料銀行為求穩中求勝，必攻按揭。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]