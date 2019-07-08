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湯文亮：中美貿易是「局」不是「戰」

【明報專訊】不少人認為，特朗普無端生事，搞出一個中美貿易戰，大贏家當然是美國，而其他國家例如越南、柬埔寨、巴西、墨西哥等，亦受惠於中美貿易戰，與美國一樣都是大贏家，而輸家只有一個，就是中國，因為不少廠商生產線遷往越南、柬埔寨等國家，中國更加要用高價錢向巴西、墨西哥等國家購買農產品，特朗普一箭三鵰，習主席應該輸得心服口服。

其實大家都有所誤解，認為中美貿易是「戰」，從來沒有分析員話這是一個「局」，老實說，廠商將生產線搬到越南、柬埔寨等國家，的確是慳了關稅，但那些國家立刻增加生產成本，廠商最後會發覺，生產線搬與不搬，分別也不是那麼大，既然成本增加，美國人民自然也要多付一點，美國又怎可能是大贏家？

消費者買貴嘢 美國非大贏家

在這方面最多可以說不是輸家，特朗普只不過利用關稅收入來彌補他在上任時寬減了的稅項，他藉關稅向美國人收回稅款而已，在另一方面，中國要多付不少鈔票來購買巴西、墨西哥等國家的農產品，那些本來是美國農民的收入，現在轉到去其他中南美洲國家，在農業這個議題，說美國是大贏家根本連自欺欺人也談不上。不過無論如何，中國一定是輸家，真正的大贏家是沒有美國總統投票權的中南美洲國家的農民，特朗普會不會咁蠢，無端端消耗自己的票源。

關稅一旦撤掉 贏家變輸家

中美雙方如何設這個「局」，這個「局」是從關稅而來，亦應該從關稅而結，只要雙方撤盡所有關稅，當一切回復正常，今日的所謂大贏家在這幾年為那些產業的投資就會變成白費，當然亦會損失不菲，大贏家就會變成大輸家。

問題是中美會不會撤盡關稅，答案是不會。不過，亦不會惡化下去，談判亦不會中斷，但亦談不出一個結局來，但中美貿易就會慢慢回復正常，那些在中美貿易戰得益的國家就會誠惶誠恐，求神拜佛中美貿易戰持續，最好是惡化下去，否則，他們的投資就會化為烏有。

或不久見農業大傾銷

估計不久將來，越南、柬埔寨等國家一定會將生產成本下降，美國人民才可以真正受惠於中美貿易戰這個局，與此同時，由於中國可以向美國購買大量農產品，毋須以高價向中美洲國家購買。

所以，習主席在G20高峰會連巴西總統都唔見，估計不用太久，將會出現農產品大傾銷這個情况，今次就輪到中國是得益者，去到那個時候，現在被稱為是大贏家的國家就會發覺中了中美所佈的局，中美貿易戰只是這個局的名稱而已。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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