曾淵滄﹕炒賣新股 見好就收

要發掘一隻上市就出現炒賣的股票，首要條件是市值不可以太大，像目前正在招股上市的百威亞太（1876）相信就很難出現炒作，只適合長期投資，作為長期投資的選擇，則不妨與華潤啤酒（0291）及青島啤酒（0168）做比較。

炒新股有兩種方法、第一種是申請新股，這個方法比較安全，在現階段，集資額小或概念特殊者，上市後股價馬上跌破上市價者不多。坤集團、勛龍屬於集資額小的新股，很容易炒貨源歸邊。中煙香港及鷹普精密則有一定的概念與實力，如果是以上市價買到，可以短炒獲利也可以長線持有。

當然，不論是炒貨源歸邊或者是炒概念，所有的炒作都該見好就收，不要太貪心，特別是在上市後高價追入者，風險可以非常高，新股炒作，股價隨時在一天之內由高位下跌50%。不過，也往往會在急跌之後再急升，炒家就是應用這種方法引好賭之徒入市，因此，散戶入市也一定得緊記「小賭怡情」。

目前的股市，不算處於低位，因此，新股上市的定價也不會太低，不過，要上市成功，必須有包銷商，一般包銷商為了保障自己，會把新股的價格定得低一點，比同類股價再低一點，當然也有例外，百威亞太的定價估值就不比青島、潤啤低，理由是百威認為自己是國際名牌，可以吸引崇洋的年輕人。

新股倘定價不低 宜選平貨

申請定價比同類股低的新股安全性應該高一些，這等於是在同類股市挑選便宜貨，中梁（2772）的定價就是較其他內房股便宜。

同理，中匯（0382）的定價也較其他同類的教育股便宜，而值得留意的是，中匯屬於香港企業，是香港人在大灣區投資開辦的民營大專學院，另外中匯在廣州增城有自己的土地和校舍，廣州土地如此貴，這對長遠的發展是很重要的，都可以考慮認購。

而剛剛過了招股期即將於7月11日上市的中集車輛（1839）則概念較獨特，是中資集團但主要生產基地在美國，是世界最大的半掛車生產商，算是國際品牌概念，對了，估計新股熱潮還會持續好一段日子，近期已經有好幾天在同一天有數隻新股上市，多到傳媒也無法一一報道，很可能會錯失一些低調上市的蚊型股，這類股票卻最容易炒貨源歸邊。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]