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王弼﹕伊朗版「孟晚舟」利好油價

【明報專訊】G20習特會，被市場形容為有刁，雖然關稅已上調至25%，華為「解禁」仍然不清不楚，看來是一些美國晶片商，既然執意走法律罅，都要賣晶片給華為，美國畢竟是法治之國，特朗普唯有向現實低頭，向習近平送個順水人情。現在，美國商務部「鼓勵」晶片公司繼續供貨華為，但華為仍在實體清單，所以要申請牌照。王弼估計，侵叔其實是以退為進，要晶片公司申請牌照，好過無王管走法律罅。另一個好處，是市場對「華為解禁」這樣的頭條，必然從好裏解讀，於是美股三大指數再創新高。

不過，與其過分解讀中美「有刁」，所以美股創新高，倒不如說，市場是因為對聯儲局減息期望很高，才由6月初的低位，反彈約一成。這個可以從上周五美國非農就業數據強勁，美股卻因好消息而下跌獲得證實。原本本月議息，市場預期聯儲局減息半厘的概率為27%，強勁的就業數據一出，概率大跌至12%。目前，市場仍然相信，本月聯儲局會減息四分之一厘，我認為聯儲局就算不敢「嚇親」市場不減息，但會後聲明就非常重要，如果聯儲局在減息一次以後，沒有給市場信心會繼續減息下去，債息有可能抽高，風險溢價提高，美股就有回調5%的可能。

本月議息關鍵在會後聲明

另一樣影響息口的因素，是香港人較少關注的伊朗局勢。伊朗公開宣稱，濃縮鈾的濃度會提升至超過跟歐盟訂下的協議，甚至說「喜歡提升到什麼程度都可以」，和說自己快有核武沒有什麼分別。

這樣說，當然是公然挑戰美國，美國當然不願單獨跟伊朗開戰，但伊朗的態度，迫得歐盟都要開聲，必要時考慮重新制裁伊朗。同時，英國又在直布羅陀，扣留了伊朗的運油輪，有說是英國在背後受美國鷹派好戰人物波爾頓所指示的，我把這件事形容為伊朗版的「孟晚舟」事件。

從大局看，美國早就發展了頁岩油，現在石油能夠自給自足，不需依靠中東石油。至於特朗普上台其中一個重大外交決定，是承認耶路撒冷為以色列首都，由承認其戈蘭高地的主權，必然是對以色列有所求。

可考慮大型石油股

以色列跟伊朗是世仇，美國會否成功拖歐盟、英國、以色列落水，對付伊朗？如果成功，當然大大刺激油價上升，如果失敗，股市持續向好下，油價也應該有不錯的支持，進取的投資者，當然可以揸期油或相關ETF（交易所買賣基金），保守的朋友，也可考慮埃克森美孚一類的大型石油股。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]

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