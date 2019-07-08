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何濼生﹕化反對力量為前進力量

【明報專訊】政府的主要功能是為市民服務，改善、豐富市民的生活，並保障市民的生命財產，保護市民不受傷害。在這些層面上，平心而論特區政府自回歸以來表現尚算合格。CEO World 2019年宜居城市排名榜中，香港在231一城市中排名第71，高於排名第77的首爾和排名第84的台北，在四小龍中位居第二。

政策阻力差異大 星港「不公平競爭」

亞洲四小龍中居首位的是新加坡，排名第25。但湯文亮指出：「香港與新加坡不是公平競爭」，「在新加坡，一切言行受到星政府規範，但似乎是理所當然。」香港則有對抗文化，對政府提出的不論是什麼都多存戒心。

事實是：新加坡1965年只有581.5平方公里。今天透過填海已增加至724.2平方公里。新加坡人口比香港少得多，卻早於2010年已有100平方公里即一萬公頃的房屋用地，並開發了約九成的土地。香港今天的房屋用地卻只有77平方公里。人家各方面的可發展土地都比香港多，填海計劃也比香港更進取。我們羨慕新加坡房價比香港廉宜，近九成人可入住政府的組屋並多是業主。但我們卻難以突破各利益團體所造成的障礙，增加可發展的用地。

幾任特首 非全無建樹

回望過去22年，首屆政府特首董建華甫上任，便採納立法會秘書處旗下的一個房屋需求工作小組的研究報告結果，定下每年8.5萬個住宅單位的建樓目標。董先生特別關心教育，大手筆撥出50億元創立優質教育基金，又增加升學的機會。在退休保障方面，1998年成立強積金局並於2000年開始運作。

2005年出任第二任特首的曾蔭權先生樂見樓市復蘇未有積極覓地建樓，被認為不作為。但他任內跟泛民議員關係不錯，更曾帶領一眾議員到廣東省考察。

梁振英先生的一句名言是民生無小事。上任後他即為雙非母親來港產子畫上句號。他又果斷地推出所謂「限奶令」，藉以保證本地母親能買到嬰兒所需的奶粉。梁振英與泛民關係欠佳，但他上任後不久便恢復定時賣地和積極覓地建樓應記一功。此外更引入售樓書價單和標明實用面積等要求。他任內又引入官方定義的貧窮線，又提出10年醫院發展計劃兼撥2000億元配合。

林鄭月娥上任後她刻意擱置政改這燙手山芋，而專攻民生課題。林太很關心青少年問題。針對青少年自殺問題，政府成立一個跨部門工作小組跟進，又在本年度的財政預算案提出「一校兩社工」。為了為青少年提供參與政策過程的機會，她引入「 青年委員自薦試行計劃」，該計劃旋又提升為「 青年委員自薦計劃」。可惜今次政府提出的《引渡逃犯》修訂條例，反對她最多的竟是年輕人。

如何去把反對的力量化為推動香港前進的力量，將是特區政府最大的挑戰。

珠海學院商學院院長

[何濼生 濼觀天下]

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