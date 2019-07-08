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何國良﹕內地棄大刀闊斧 平滑經濟為主

【明報專訊】長假期過後回來，市場憧憬貿易糾紛降溫，港股跟隨外圍高開，這個升市雖然持久力仍有待觀察，但至少亦不至於重複之前揮之不去的「彈散市」。不過，以港股現有的表現，想有更進一步的收穫也並不容易。畢竟如上周所言，未來一段時間，因為貿易糾紛時間被拉長了，其對宏觀經濟的影響將會逐步浮現出來，如果利好的刺激政策沒有及時推出，大家對經濟下行的擔憂將會制約市場，投資氣氛將轉淡。屆時，市場有機會由現在的會後蜜月期轉入波動市，將令投資者更難應對。不過，有同行亦曾表示，各國政府在未來經濟下行的一段時間，將會拚命採取更寬鬆的金融政策，因此，市場縱有波動，下半年亦不至於會出大問題。

A股市場方面，自年初市場普遍共識都認為，政府將採取更寬鬆的政策，去平滑自去年以來經濟因各種因素而形成的下行壓力，這個政策閱讀的改變孕育了今年第一季的行情，大家亦能完全感受到它的威力。

經過了2009年的一役，投資者其實對大刀闊斧的刺激經濟方案有些戒心。政府亦多番強調一刀切的手法不復用。因此，經過了第二季的冷靜，市場嘗試聚焦在未來執行平滑經濟的政策。有金融分析師指出， 其中一個政策重視的指標，是如何有效地將企業的借貸成本往下降。她們表示，有4個範疇會影響這些目標能否達成。

首先是市場流動性限制，這方面的改善給予銀行足夠的資金和彈性來放貸。因此，我們可以預見未來一段時間，治療市場流動性仍然會是偏向充裕。

第二是銀行資本的限制，監管當局亦多番為銀行鬆綁，以完善這方面的問題。第三個關鍵的問題在於銀行本身放貸的風險屬性，由於宏觀經濟局面不甚佳，銀行在過往一直保持相對保守的放貸態度，以防借貸風險加劇。但近期監管方面亦特別在此落墨，限制新增貸款目標公司類型的比例，嘗試改變這多年的情况。

解讀內地政策要兼顧全局

最終，資金能否有效引導到實體經濟，仍然要看下游企業是否有足夠的需求，而關鍵的就是最終的借貸成本。這亦是為什麼政府要花這麼大的力氣，亦要把這個目標達成。但有一點要注意的是，政府亦留意到，利率下行亦有機會影響經濟其他範疇，其中他們相對比較着重的是房地產市場。所以在執行平滑經濟政策的同時，大家會特別留意到一些針對房地產市場的措施同時的出台。如果市場單獨拿這些措施去看，在市場上大做文章，影響這個行業的投資情緒，屆時，反向操作的投資者就可以找到不錯的投資機會了。畢竟，全面的政策閱讀對投資而言是至關重要！

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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