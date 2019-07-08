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減息壓力漸消 美元或見底

【明報專訊】繼早前聯儲局主席鮑威爾和兩名聯儲局委員為未來大幅減息降溫後，上周五美國勞工部所公布的就業數據，亦接力為聯儲局未來大幅減息進一步降溫。相反，另一邊廂的歐洲，就如我上一篇文章所說，持續出現負面消息，令金融市場預期歐洲央行未來會採取更激進的寬鬆貨幣政策來應對，故歐元兌美元在1.1413見頂後大幅回落，也令到早前一面倒看淡美元的分析員大跌眼鏡。

早前因特朗普連番炮轟聯儲局，再加上小部分經濟數據表現未如理想，聯儲局議息之後，鮑威爾終於向特朗普和金融市場「跪低」，暗示未來會減息來作經濟放緩的應對，其後金融市場便因此「攬炒」，更說美元已經轉勢步入熊市，實行和特朗普一起上下其「口」 唱淡美元下半年走勢。

兩大經濟數據佳 如向分析員摑了一巴

更離譜的是說法是聯儲局會在7月減息0.5厘。現在美國兩大經濟數據，即GDP和非農業就業職位相繼公布後，鐵證如山的證明美國經濟沒有問題，並摑了上述分析員一巴。

若你問我，美股在屢創新高及主流的經濟數據均呈現增長的情况下，我不明白美國為何要減息。平心而論，美國現階段不單止沒有減息壓力，若果美股進一步再創新高，及一線的經濟數據全面好轉的話，反過來可能有加息壓力才對。

最尷尬的是，現在聯儲局已經給特朗普和金融市場「騎劫」，若果7月尾聯儲局不減息的話，估計美股或會有一定拋售壓力，相信聯儲局主席鮑威爾會向這米已成炊的事實和壓力妥協，在7月尾減息。但關鍵在於鮑威爾的會後聲明和記者招待會，會否繼續發表鴿派言論，暗示下半年繼續會減息。

美元走向 要看對手貨幣是否弱勢

不過，以目前美國的金融市場和經濟狀况來判斷，鮑威爾在7月尾會議後發表鴿派的言論幾乎接近無可能。故在這貨幣政策優勢的支持下，美元後市很大機會已見底而進一步回升。當然，美元後市能否出現單邊大升市，那便要看主要對手貨幣歐元和英鎊是否出現弱勢。

上星期除了聯儲局的大幅減息概念出現逆轉之外，另一邊廂歐洲的嚴峻情况就進一步加劇，市場不單止擔心英國會出現硬脫歐，同時英國最近所公布的一連串經濟數據，亦令金融市場擔心英國經濟有可能出現衰退。

歐洲央行或重啟QE 刺激經濟

至於歐元區方面，國際貨幣基金組織總裁拉加德接掌歐洲央行總裁一職，亦被外匯交易員視為歐元走勢的負面因素，因為拉加德她過去曾經發表過，支持歐洲央行採取較為寬鬆的貨幣政策，來應對歐洲經濟所面對的挑戰，再加上上星期無論德國以致歐洲所公布的經濟數據均令人失望，因此金融市場相信無論是現任的歐洲央行總裁德拉吉，又或者下任的拉加德，有機會重啟QE推動新一輪量化寬鬆，來紓緩歐元區內的經濟放緩甚至衰退。

而且英國和歐盟均面對硬脫歐的世紀大問題，因此無論怎樣衡量和判斷，歐元兌美元以及英鎊兌美元的後市，會持續出現捱打的局面

另外，上星期德國10年期債息已跌至-0.4厘的紀錄新低，反映交易員或投資者已十分不安，對歐洲投下不信任一票。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]

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