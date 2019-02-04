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龐寶林：債券ETF有利有弊

【明報專訊】投資者押注寬鬆加碼，全球債市大漲之際，意大利5年期國債收益率低於兩年期國債收益率，倒掛現象為2008年8月以來首次；法國10年期國債收益率觸及-0.1%厘，德國10年期國債收益率首次跌至歐洲央行存款利率下方，在此「里程碑」出現之前，美國、日本、加拿大和英國等的國債收益率都已經跌到關鍵利率以下，使各國央行將資金調至到實體產業的壓力進一步增大。但對於政府來說，債券負利率使政府這個發債方反而成為收益方，政府可以藉此來加大融資，以提高政府支出，刺激經濟。

在債市升得如火如荼之際，固定收益交易所交易基金（ETF）的資產也有質的飛躍，彭博數據顯示，全球債券ETF在今年6月突破1萬億美元關口，此外，貝萊德表示債券ETF有望在5年內突破2萬億美元大關。隨着全球經濟放緩的風險增加，投資者正尋找債券的庇護。

涵蓋種類廣 助分散投資

當今來看，最大的債券交易也需要數小時甚至數天來才能完成，但大面額的股票幾秒鐘就能完成交易。這情况直到貝萊德、景順等公司投入大量資金、打造出債券ETF這種前沿投資工具後，才得到改善。

債券ETF旨在將交易緩慢的債券與交易速度相對快的基金結合在一起，債券ETF逐漸發展，為低迷的債券交易提供相對好的流動性，使投資者情緒可以及時通過交易得到反饋，並且可以針對性地為投資組合添加特定的產品，減少了延誤等機會成本。

儘管債券ETF是由債券組成，但對於大部分債券來說，到期日和付息日是固定不變的，通常債券每半年付息一次，但債券ETF的期限是組合中所有債券存續期的加權平均數，由於持有一籃子債券，債券ETF通常每月支付利息，更頻繁的定期收入保證了現金流的連續性。

流動性較高 價格透明

此外，高度分散也是債券ETF重要優勢之一，通過購買債券ETF，投資者以相對低的成本一次過獲得數百種甚至上千種債券，為投資組合提供了很好的分散效果；相較債券本身交易速度偏慢，債券ETF免去了複雜程序，可以在數秒內完成交易；最重要的是，債券ETF提供了相對較好的流動性和更好的價格透明，使交易的不確定性大大降低。

當然世界上沒有事物是完美的，由於發行人會不斷買賣債券使整個債券ETF的存續期恆定，所以債券ETF不會到期，這就揭露了債券ETF一大缺點就是潛在較大的市場風險（相對於傳統債券來說）。

在全球央行減息大潮中，加上投資者不穩定情緒有機會升溫，穩中求勝的投資策略，例如調升債券等防守型板塊的比重，可考慮增加高收益企業債與新興市場債券。

（本文意見只供參考，東驥基金及東驥基金管理的基金組合，有可能持有文中提及的基金）

東驥基金管理董事總經理

[龐寶林 債市情報]

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