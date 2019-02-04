摩根大通亞洲：環球債息尋底 領展Call 19019

吉利（0175）上周五捱沽，有券商下調吉利評級至沽售，下調吉利2019年至2021年銷售預測。走勢上，吉利跌穿10天及20天線，下試過去兩個月橫行區約12至12.5元支持。如投資者欲趁低吸納，可參考吉利購11192，行使價14.7元，實際槓桿約7.6倍，最後交易日2019年9月17日；看淡可考慮吉利沽17557，行使價11.36元，實際槓桿約5倍，最後交易日2019年9月24日。

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]