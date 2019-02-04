摩根大通亞洲：環球債息尋底 領展Call 19019

【明報專訊】市場預期聯儲局月底減息的機會率維持於100%，美國10年期債息跌穿2厘心理關口後持續尋底，為逾3年最低。環球債息向下，利好收息資產，領展（0823）股價上周五出現突破，連升3日挑戰100元大關，再創上市新高。如投資者欲部署追入，可考慮輕微價外領展購19019，行使價105.05元，實際槓桿約8.2倍，最後交易日2019年11月25日；相反，如認為領展逼近100元或會有阻力，可參考領展沽19158，行使價90.9元，實際槓桿約8.2倍，最後交易日2019年11月27日。
吉利（0175）上周五捱沽，有券商下調吉利評級至沽售，下調吉利2019年至2021年銷售預測。走勢上，吉利跌穿10天及20天線，下試過去兩個月橫行區約12至12.5元支持。如投資者欲趁低吸納，可參考吉利購11192，行使價14.7元，實際槓桿約7.6倍，最後交易日2019年9月17日；看淡可考慮吉利沽17557，行使價11.36元，實際槓桿約5倍，最後交易日2019年9月24日。
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