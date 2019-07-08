經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

下一篇 上一篇

張兆聰﹕汽車股現沽壓 低吸炒波幅

【明報專訊】恒指上周五再跌20點，收報28774點，成交金額562億元。美國就業數據勝預期，美股一度跌逾200點後回穩，港股今市料亦會受壓，但相信跌幅有限，大勢仍是反覆向上為主。以指數來看，中港股市有點上升乏力，但已明顯出現了領升股，港股這邊是友邦（1299）和平保（2318），本地地產股也見轉強，醫藥股和內房股表現也不錯，A股以大消費類股最強勢，周期股也因估值頗殘而展現抗跌力。筆者近期認為汽車股開始有見底迹象，表現也不俗，但上周花旗建議沽售吉利（0175），又引發行業出現沽壓，惟每次大幅回落也可吸納炒波幅。

吉利遭花旗降級至沽售，目標價僅9.3元，認為集團的黃金時代已結束。但回顧花旗過去大半年的預測都非常反覆。在去年11月非常擔憂吉利前景，下調評級和目標價，到今年2月又大幅上調目標價36%至17.3元，4月份更進一步提高目標價至21.1元。6月份又轉軚認為有三大風險，現在更降級至沽售看9.3元。由於吉利的銷售數據非常波動，分析員也只能根據數據作判斷，不斷改變評級也屬無奈之舉。但說到底分析員的看法只可以參考，不宜盡信，若失守重要支持位12元則當然要止蝕。

被數據牽着走 花旗降級不能盡信

汽車股受壓是事實，行業也未走出寒冬，中金認為復蘇之路相當漫長，可能要兩年時間，銷量才可回升至2017年水平。整體來看，市場對於自主品牌有較大戒心，始終過去兩年在三、四線城市大爆發，短期內需求很難回升，倒是以一、二線城巿為主要市場的合資、高檔車較佳，當中合資車股廣汽（2238）可留意。廣汽5月份實現汽車終端銷量16.85萬輛，環比增長2.71%，1至5月終端累計完成銷量82.42萬輛，同比增長4.6%，成功逆市增長。6月份表現仍佳，增長5.6％至18.9萬輛。新能源與混合動力汽車表現強勁，前者首5月銷量為9744輛，同比增長66%；混合動力汽車1至5月累計銷量約4.3萬輛，同比增長37%。

廣汽逆市增長可留意

此外，廣汽也進軍新經濟領域的汽車出行，與滴滴出行簽署了《深化合作框架協議》，雙方在車輛推廣及定制化、汽車運營、網約車、無人駕駛等領域形成更深入的全方位戰略合作；同日又跟騰訊（0700）、廣州公交集團，滴滴等合作營運的網約車平台「如祺出行」上線。計劃一年內開拓5個城市，投放近一萬輛新能源車型，並將採用廣汽傳祺，廣汽新能源旗下車型。

汽車代理中升（0881）亦可留意。集團以銷售中高檔汽車為主，去年車市步入下行周期，但集團銷量仍增長20%至41.2萬台。單計車市慘淡的下半年，集團銷量增長18%，當中豪華汽車急增30%，而這部分的買家使用集團的售後服務比例會極高，為集團中長線盈利帶來持續貢獻。

中升大股東增持顯信心

另一方面，集團積極拓展汽車增值服務頗為成功，例如汽車保險、汽車金融以及二手車等，全年增值服務收益達到24億元，同比增長34.4%。全年二手車交易量達到54,924台，同比增長42.7%。去年第四季，新車銷售的金融滲透率超過50%。大股東近期也增持，在市場上以平均每股約17.1173元，買入389,000股的股份，股權已增加至大約57.76%，對集團前景相當有信心。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

內地電訊商拓5G應用 業界憂「離地」 料加強版移動網絡先行 刺激5G手機消費
內地電訊商拓5G應用 業界憂「離地」 料加強版移動網絡先行 刺激5G手機消費
內地手機品牌積極 今年主推高價旗艦機
內地手機品牌積極 今年主推高價旗艦機
下半年拍賣中頻段頻譜 港最快明年有5G時間表
下半年拍賣中頻段頻譜 港最快明年有5G時間表
遲報主席被拘 內地律師舉報新城高層涉違規
遲報主席被拘 內地律師舉報新城高層涉違規
彭博：德銀擬棄亞太區股票業務
彭博：德銀擬棄亞太區股票業務
深圳股神林園：停買白酒股 加倉醫藥股
深圳股神林園：停買白酒股 加倉醫藥股
憂內地樓市泡沫 內房股零持倉
憂內地樓市泡沫 內房股零持倉
紐約梅隆Aninda Mitra：美減息托經濟 股債市仍樂觀
紐約梅隆Aninda Mitra：美減息托經濟 股債市仍樂觀
啤酒「巨無霸」百威 亞太區逢敵手 近年極速擴張 與中資酒廠競爭加劇
啤酒「巨無霸」百威 亞太區逢敵手 近年極速擴張 與中資酒廠競爭加劇
中國高級啤酒消費成亮點
中國高級啤酒消費成亮點
專家觀點﹕
專家觀點﹕
界內證7月18日料面世 料掛鈎恒指熱炒藍籌 業界：適合「牛皮市」
界內證7月18日料面世 料掛鈎恒指熱炒藍籌 業界：適合「牛皮市」
恒生投資薛永輝：恒指估值偏低 今年料見30000點
恒生投資薛永輝：恒指估值偏低 今年料見30000點
時裝界：環保意識趨強 速食時裝潮退
時裝界：環保意識趨強 速食時裝潮退
英皇伙可口可樂辦電競賽 許佩斯：今年贊助商更主動
英皇伙可口可樂辦電競賽 許佩斯：今年贊助商更主動
黃友嘉：港人強積金戶口平均資產近19萬
黃友嘉：港人強積金戶口平均資產近19萬
希慎斥資逾億引進零售地產科技 助租戶提高營運效率
希慎斥資逾億引進零售地產科技 助租戶提高營運效率
張兆聰﹕藥股重獲巿場信心 中生可吸
張兆聰﹕藥股重獲巿場信心 中生可吸
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：內險估值吸引 中壽購18746
金子：內險估值吸引 中壽購18746
蔡金強﹕槍打出頭鳥 悶聲發大財
蔡金強﹕槍打出頭鳥 悶聲發大財
潘啓才﹕中煙狂升 背後莊家猛
潘啓才﹕中煙狂升 背後莊家猛
李聲揚﹕日韓越股市可追落後
李聲揚﹕日韓越股市可追落後
謝偉銓﹕勿讓增加房屋供應淪空談
謝偉銓﹕勿讓增加房屋供應淪空談
陳政生﹕旭輝銷售佳 股價追落後
陳政生﹕旭輝銷售佳 股價追落後
黃德几﹕冠君派息穩 中線看7.2元
黃德几﹕冠君派息穩 中線看7.2元
許繹彬：「七翻身」還看中美談判進展
許繹彬：「七翻身」還看中美談判進展
陸振輝：保重身體猶如孝敬錢包
陸振輝：保重身體猶如孝敬錢包
陳增濤：消失中的勃艮第Saint-Aubin干紅？
陳增濤：消失中的勃艮第Saint-Aubin干紅？
謝紹榮：界內證不一定「抵玩」
謝紹榮：界內證不一定「抵玩」
陸振球﹕見資金撈底 新城可炒一轉
陸振球﹕見資金撈底 新城可炒一轉
陸振球﹕香港告別「黃金時代」？
陸振球﹕香港告別「黃金時代」？
林少陽﹕受惠內地放水 民企本季料強勢
林少陽﹕受惠內地放水 民企本季料強勢
技術取勝：新地升穿降軌
技術取勝：新地升穿降軌
看圖析市：恒指27850點之上做好
看圖析市：恒指27850點之上做好
潘迪藍：美國可能只減息一次
潘迪藍：美國可能只減息一次
蘇沛豐﹕豐盛服務 穩健高息之選
蘇沛豐﹕豐盛服務 穩健高息之選
李順威：貿戰令環球央行不敢加息
李順威：貿戰令環球央行不敢加息
劉思明﹕港股牛皮 食品股受捧
劉思明﹕港股牛皮 食品股受捧
何啟聰：資金部署撈底 吉利Call 19228
何啟聰：資金部署撈底 吉利Call 19228
瑞銀亞洲：受惠貿談重啟 吼友邦牛57515
瑞銀亞洲：受惠貿談重啟 吼友邦牛57515
摩根大通亞洲：環球債息尋底 領展Call 19019
摩根大通亞洲：環球債息尋底 領展Call 19019
周顯﹕神奇仙股大灣區投資
周顯﹕神奇仙股大灣區投資
何國良﹕內地棄大刀闊斧 平滑經濟為主
何國良﹕內地棄大刀闊斧 平滑經濟為主
何濼生﹕化反對力量為前進力量
何濼生﹕化反對力量為前進力量
王弼﹕伊朗版「孟晚舟」利好油價
王弼﹕伊朗版「孟晚舟」利好油價
曾淵滄﹕炒賣新股 見好就收
曾淵滄﹕炒賣新股 見好就收
湯文亮：中美貿易是「局」不是「戰」
湯文亮：中美貿易是「局」不是「戰」
陳永傑：搵食艱難 銀行搶攻按揭
陳永傑：搵食艱難 銀行搶攻按揭
廖偉強：渴求摒棄爭拗 解供應死結
廖偉強：渴求摒棄爭拗 解供應死結
布少明：7月新盤市場戰火烈
布少明：7月新盤市場戰火烈
李志成：公屋王再現 樓市「七翻身」？
李志成：公屋王再現 樓市「七翻身」？
郭思治．推介股份：恒地（0012）
郭思治．推介股份：恒地（0012）
歐宸銘．推介股份：同程藝龍（0780）
歐宸銘．推介股份：同程藝龍（0780）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
減息壓力漸消 美元或見底
減息壓力漸消 美元或見底
龐寶林：債券ETF有利有弊
龐寶林：債券ETF有利有弊
樓指再破頂 泓碧最快下季首推洋房 碧桂園林曉箐：社會氣氛欠佳不影響推盤步伐
樓指再破頂 泓碧最快下季首推洋房 碧桂園林曉箐：社會氣氛欠佳不影響推盤步伐
菁雋重推首張價單 最多劈價36%
菁雋重推首張價單 最多劈價36%
天富苑未補價三房500萬破頂
天富苑未補價三房500萬破頂
EXECUTIVE CENTRE共享工作間攻高端客
EXECUTIVE CENTRE共享工作間攻高端客
君豪峰1房月租1.8萬 呎租62元
君豪峰1房月租1.8萬 呎租62元
Waterfront Suites臨海出租住宅
Waterfront Suites臨海出租住宅
沙田中心價升量跌 本月未開齋
沙田中心價升量跌 本月未開齋
全面家傭保險年費600元起
全面家傭保險年費600元起