金子：內險估值吸引 中壽購18746

相反，欲入場以窩輪部署，受惠輪價下調令市場上產品的有效槓桿提升，變相以更低的價錢入場，減少投入的注碼。

資金流可見，無論好倉淡倉皆有資金流入，靜待可能出現的新趨勢。值得留意的是，市場新產品「界內證」將在7月18日推出，各大發行商會在7月11日申請，暫時以指數產品為主，還有港交所批准的個股。若打算作兩手準備的部署，可趁引伸波幅相對較低時利用窩輪入場，除了實際槓桿較早前吸引，亦可避開牛熊證收回風險。此外，倘市况波動性增加，窩輪有望受惠引伸波幅回升的利好作用。

今周可留意內險股，人行對非銀行金融機構提供大量流動性，包商銀行引發的融資問題已逐漸淡化。摩通發表報告指內險股估值屬吸引，同時內險銷售回升，加上承保負面因素短期內已大部分反映，而平保（2318）已升至歷史高位，中壽（2628）較為落後，股價仍未升破20元，不妨吼回至19.4元吸納其購證（18746）。

[金子 窩輪攻略]