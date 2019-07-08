蘇沛豐﹕豐盛服務 穩健高息之選

豐盛服務之主席是新世界發展（0017）的鄭家純，大股東是其妹夫杜惠愷。公司2015年底上市，招股價2.75元，上市首日雖潛水，但其後股價隨着業績穩步上升，現價加上已派發0.61元股息，累計回報已達45%。

受惠中港機電工程 前景樂觀

豐盛主要於香港、澳門及內地從事機電工程，即俗稱的「風火水電」，貢獻公司約四分之三盈利，客戶包括地產發展商、政府、澳門賭場等。機電工程前景樂觀，受惠香港持續的房屋發展、醫院發展、啟德體育園等計劃，澳門則繼續有新賭場及酒店項目，內地則有大灣區發展帶來的機遇。

機電工程以外，豐盛去年4月收購了清潔及洗衣服務公司，此「設施服務」分部貢獻約兩成盈利。新收購令公司業務更多元化，亦可與機電工程業務產生協同效應，例如在人手調配上更靈活。另外還有環境管理業務，為客戶達至環保節能目標，盈利貢獻暫時較少。

現金多無借貸 料派息有溫和增長

公司是6月年結，截至2018年6月的年度盈利增長5.1%，截至2018年底之6個月純利1.13億元，按年下跌6.1%，因為於2018年4月新收購的設施服務業務盈利下跌，以及動用現金收購後財務收入減少。如撇除新收購，原本的機電工程及環境管理業務盈利增長約12%。

公司市值僅15.1億元，市盈率6.4倍，若扣除淨現金5.2億元，市盈率僅4.2倍。現金多、無借貸，就算本年度盈利可能稍為下跌，估計派息仍可溫和增長。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]