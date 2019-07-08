林少陽﹕受惠內地放水 民企本季料強勢

對於短線客來說，也許周二早市就是趁好消息減持好倉的大好機會。事實上，港股最易賺錢的一浸，或已於6月底之前結束。之後事態的發展，主要視乎宏觀經濟轉壞與中美兩個大國互鬥放水之間的角力，最終是市場流動性，還是企業基本面轉壞，成為推動市場變化的主旋律而定。

市場共識：下半年流動性只升不降

目前，市場最大的共識，是下半年環球市場流動性，只會上升不會下降。至於企業的基本面，則存在較大爭議。大致上，本港上市房地產相關股份，剛剛公布的業績，大多符合甚至超出市場預期。至於港澳兩地的零售及旅遊相關股份，表現較為參差，例如上半年澳門博彩收益表現持平，略遜市場平均預期，珠寶零售業方面，次季表現較首季明顯下滑，餐飲行業收入持平，惟勞工及租金成本持續攀升，對行業盈利壓力不輕。

上半年本港零售不景，除了受自6月初開始的連串反修例運動影響之外，自去年底開始，本港出口連跌7個月，或對經營出口生意者的收入，構成一定財務壓力。其中，東方海外（0316）上月便曾宣布取消6月出發的泛太平洋航線中3條東行及3條西行航線。

吉利銷售不振 要換馬止蝕

中國大陸方面，上半年汽車銷售表現持續令人失望，本欄原本打算趁低吸納的的吉利汽車（0175），最終亦要換馬止蝕。較早前公布的首5月全國規模以上工業企業盈利，按年增長跌至近年新低的1.1%。惟中國市場龐大，並不是每一個行業皆不景氣，當中，表現較佳的，計有國內的醫護、白酒、物業管理及家電等行業，至於珠寶及服裝成衣業，國內銷售表現亦較本港優勝，國內收入佔比較大者，整體表現將較以本港為主力市場者優勝。

踏入下半年，在中美同步放水之下，預期大市在調整期間將獲過剩的資金支持，行業表現較差者，投資者要小心業績期公布期間，出現連環爆雷現象。反之，業績交到功課的股份，除非估值真的太過高不可攀（像去年初的醫護股份），否則他們對大市升跌的敏感度，未必太大。太過隨意對大市後市，有個人主見的投資者，在目前飄忽不定的上落市，要估中短線方向，未免太高難度。

A股將受惠寬鬆政策 料跑贏港股

相比流動資金沒有之前幾年充裕的港股，A股將更能受惠於國內的量化寬鬆政策，下半年的表現或將港股略佳。不少投資者以滬深300指數的表現，作為衡量A股的主要指標，惟滬深300指數內大型國企佔比太重，未能清晰反映中國民營企業改革開放以來，為社會及股東創造價值的能力。民企佔比較高的深證綜合指數，表現遠較滬深300為佳，道理正在於此。經過4至6月初的調整之後，國內民企或有機會在第三季再現強勢。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]