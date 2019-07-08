經濟
林少陽 細味投資

投資策略

下一篇 上一篇

林少陽﹕受惠內地放水 民企本季料強勢

【明報專訊】中美6月底宣布重啟貿易談判，由於消息早在市場預期之內，港股在周二高開之後便無以為繼。周五港股成交額，更創出近月新低，反映投資者在現水平態度趨於審慎，屬典型的消息疲勞市况。

對於短線客來說，也許周二早市就是趁好消息減持好倉的大好機會。事實上，港股最易賺錢的一浸，或已於6月底之前結束。之後事態的發展，主要視乎宏觀經濟轉壞與中美兩個大國互鬥放水之間的角力，最終是市場流動性，還是企業基本面轉壞，成為推動市場變化的主旋律而定。

市場共識：下半年流動性只升不降

目前，市場最大的共識，是下半年環球市場流動性，只會上升不會下降。至於企業的基本面，則存在較大爭議。大致上，本港上市房地產相關股份，剛剛公布的業績，大多符合甚至超出市場預期。至於港澳兩地的零售及旅遊相關股份，表現較為參差，例如上半年澳門博彩收益表現持平，略遜市場平均預期，珠寶零售業方面，次季表現較首季明顯下滑，餐飲行業收入持平，惟勞工及租金成本持續攀升，對行業盈利壓力不輕。

上半年本港零售不景，除了受自6月初開始的連串反修例運動影響之外，自去年底開始，本港出口連跌7個月，或對經營出口生意者的收入，構成一定財務壓力。其中，東方海外（0316）上月便曾宣布取消6月出發的泛太平洋航線中3條東行及3條西行航線。

吉利銷售不振 要換馬止蝕

中國大陸方面，上半年汽車銷售表現持續令人失望，本欄原本打算趁低吸納的的吉利汽車（0175），最終亦要換馬止蝕。較早前公布的首5月全國規模以上工業企業盈利，按年增長跌至近年新低的1.1%。惟中國市場龐大，並不是每一個行業皆不景氣，當中，表現較佳的，計有國內的醫護、白酒、物業管理及家電等行業，至於珠寶及服裝成衣業，國內銷售表現亦較本港優勝，國內收入佔比較大者，整體表現將較以本港為主力市場者優勝。

踏入下半年，在中美同步放水之下，預期大市在調整期間將獲過剩的資金支持，行業表現較差者，投資者要小心業績期公布期間，出現連環爆雷現象。反之，業績交到功課的股份，除非估值真的太過高不可攀（像去年初的醫護股份），否則他們對大市升跌的敏感度，未必太大。太過隨意對大市後市，有個人主見的投資者，在目前飄忽不定的上落市，要估中短線方向，未免太高難度。

A股將受惠寬鬆政策 料跑贏港股

相比流動資金沒有之前幾年充裕的港股，A股將更能受惠於國內的量化寬鬆政策，下半年的表現或將港股略佳。不少投資者以滬深300指數的表現，作為衡量A股的主要指標，惟滬深300指數內大型國企佔比太重，未能清晰反映中國民營企業改革開放以來，為社會及股東創造價值的能力。民企佔比較高的深證綜合指數，表現遠較滬深300為佳，道理正在於此。經過4至6月初的調整之後，國內民企或有機會在第三季再現強勢。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

上 / 下一篇新聞

內地電訊商拓5G應用 業界憂「離地」 料加強版移動網絡先行 刺激5G手機消費
內地電訊商拓5G應用 業界憂「離地」 料加強版移動網絡先行 刺激5G手機消費
內地手機品牌積極 今年主推高價旗艦機
內地手機品牌積極 今年主推高價旗艦機
下半年拍賣中頻段頻譜 港最快明年有5G時間表
下半年拍賣中頻段頻譜 港最快明年有5G時間表
遲報主席被拘 內地律師舉報新城高層涉違規
遲報主席被拘 內地律師舉報新城高層涉違規
彭博：德銀擬棄亞太區股票業務
彭博：德銀擬棄亞太區股票業務
深圳股神林園：停買白酒股 加倉醫藥股
深圳股神林園：停買白酒股 加倉醫藥股
憂內地樓市泡沫 內房股零持倉
憂內地樓市泡沫 內房股零持倉
紐約梅隆Aninda Mitra：美減息托經濟 股債市仍樂觀
紐約梅隆Aninda Mitra：美減息托經濟 股債市仍樂觀
啤酒「巨無霸」百威 亞太區逢敵手 近年極速擴張 與中資酒廠競爭加劇
啤酒「巨無霸」百威 亞太區逢敵手 近年極速擴張 與中資酒廠競爭加劇
中國高級啤酒消費成亮點
中國高級啤酒消費成亮點
專家觀點﹕
專家觀點﹕
界內證7月18日料面世 料掛鈎恒指熱炒藍籌 業界：適合「牛皮市」
界內證7月18日料面世 料掛鈎恒指熱炒藍籌 業界：適合「牛皮市」
恒生投資薛永輝：恒指估值偏低 今年料見30000點
恒生投資薛永輝：恒指估值偏低 今年料見30000點
時裝界：環保意識趨強 速食時裝潮退
時裝界：環保意識趨強 速食時裝潮退
英皇伙可口可樂辦電競賽 許佩斯：今年贊助商更主動
英皇伙可口可樂辦電競賽 許佩斯：今年贊助商更主動
黃友嘉：港人強積金戶口平均資產近19萬
黃友嘉：港人強積金戶口平均資產近19萬
希慎斥資逾億引進零售地產科技 助租戶提高營運效率
希慎斥資逾億引進零售地產科技 助租戶提高營運效率
張兆聰﹕藥股重獲巿場信心 中生可吸
張兆聰﹕藥股重獲巿場信心 中生可吸
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：內險估值吸引 中壽購18746
金子：內險估值吸引 中壽購18746
張兆聰﹕汽車股現沽壓 低吸炒波幅
張兆聰﹕汽車股現沽壓 低吸炒波幅
蔡金強﹕槍打出頭鳥 悶聲發大財
蔡金強﹕槍打出頭鳥 悶聲發大財
潘啓才﹕中煙狂升 背後莊家猛
潘啓才﹕中煙狂升 背後莊家猛
李聲揚﹕日韓越股市可追落後
李聲揚﹕日韓越股市可追落後
謝偉銓﹕勿讓增加房屋供應淪空談
謝偉銓﹕勿讓增加房屋供應淪空談
陳政生﹕旭輝銷售佳 股價追落後
陳政生﹕旭輝銷售佳 股價追落後
黃德几﹕冠君派息穩 中線看7.2元
黃德几﹕冠君派息穩 中線看7.2元
許繹彬：「七翻身」還看中美談判進展
許繹彬：「七翻身」還看中美談判進展
陸振輝：保重身體猶如孝敬錢包
陸振輝：保重身體猶如孝敬錢包
陳增濤：消失中的勃艮第Saint-Aubin干紅？
陳增濤：消失中的勃艮第Saint-Aubin干紅？
謝紹榮：界內證不一定「抵玩」
謝紹榮：界內證不一定「抵玩」
陸振球﹕見資金撈底 新城可炒一轉
陸振球﹕見資金撈底 新城可炒一轉
陸振球﹕香港告別「黃金時代」？
陸振球﹕香港告別「黃金時代」？
技術取勝：新地升穿降軌
技術取勝：新地升穿降軌
看圖析市：恒指27850點之上做好
看圖析市：恒指27850點之上做好
潘迪藍：美國可能只減息一次
潘迪藍：美國可能只減息一次
蘇沛豐﹕豐盛服務 穩健高息之選
蘇沛豐﹕豐盛服務 穩健高息之選
李順威：貿戰令環球央行不敢加息
李順威：貿戰令環球央行不敢加息
劉思明﹕港股牛皮 食品股受捧
劉思明﹕港股牛皮 食品股受捧
何啟聰：資金部署撈底 吉利Call 19228
何啟聰：資金部署撈底 吉利Call 19228
瑞銀亞洲：受惠貿談重啟 吼友邦牛57515
瑞銀亞洲：受惠貿談重啟 吼友邦牛57515
摩根大通亞洲：環球債息尋底 領展Call 19019
摩根大通亞洲：環球債息尋底 領展Call 19019
周顯﹕神奇仙股大灣區投資
周顯﹕神奇仙股大灣區投資
何國良﹕內地棄大刀闊斧 平滑經濟為主
何國良﹕內地棄大刀闊斧 平滑經濟為主
何濼生﹕化反對力量為前進力量
何濼生﹕化反對力量為前進力量
王弼﹕伊朗版「孟晚舟」利好油價
王弼﹕伊朗版「孟晚舟」利好油價
曾淵滄﹕炒賣新股 見好就收
曾淵滄﹕炒賣新股 見好就收
湯文亮：中美貿易是「局」不是「戰」
湯文亮：中美貿易是「局」不是「戰」
陳永傑：搵食艱難 銀行搶攻按揭
陳永傑：搵食艱難 銀行搶攻按揭
廖偉強：渴求摒棄爭拗 解供應死結
廖偉強：渴求摒棄爭拗 解供應死結
布少明：7月新盤市場戰火烈
布少明：7月新盤市場戰火烈
李志成：公屋王再現 樓市「七翻身」？
李志成：公屋王再現 樓市「七翻身」？
郭思治．推介股份：恒地（0012）
郭思治．推介股份：恒地（0012）
歐宸銘．推介股份：同程藝龍（0780）
歐宸銘．推介股份：同程藝龍（0780）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
減息壓力漸消 美元或見底
減息壓力漸消 美元或見底
龐寶林：債券ETF有利有弊
龐寶林：債券ETF有利有弊
樓指再破頂 泓碧最快下季首推洋房 碧桂園林曉箐：社會氣氛欠佳不影響推盤步伐
樓指再破頂 泓碧最快下季首推洋房 碧桂園林曉箐：社會氣氛欠佳不影響推盤步伐
菁雋重推首張價單 最多劈價36%
菁雋重推首張價單 最多劈價36%
天富苑未補價三房500萬破頂
天富苑未補價三房500萬破頂
EXECUTIVE CENTRE共享工作間攻高端客
EXECUTIVE CENTRE共享工作間攻高端客
君豪峰1房月租1.8萬 呎租62元
君豪峰1房月租1.8萬 呎租62元
Waterfront Suites臨海出租住宅
Waterfront Suites臨海出租住宅
沙田中心價升量跌 本月未開齋
沙田中心價升量跌 本月未開齋
全面家傭保險年費600元起
全面家傭保險年費600元起