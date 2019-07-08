陸振球﹕香港告別「黃金時代」？

說到啤酒股，筆日近日和基金經理黃國英等一班朋友到山東旅行，首站是青島巿，自然要參觀逾百年歷史的青島啤酒廠和喝它即日釀造的最新鮮生啤。看一看青島啤酒（0168）的股價，今年1月初才31.4元，至5月初曾高見53.2元，短短4個月便升了接近七成，實在厲害，相信百威亞太也是看準了好時機才上巿，所以定價絕不便宜。

和黃國英旅行期間，剛好G20正舉辦峰會，港股在上周二裂口高開，黃國英藝高人膽大，竟然在大巿熱烘烘之時，開了吉利汽車（0175）空倉，初時股價變化不大，及至上周五花旗發表報告，指該公司已告別「黃金時代」，將其目標價狠削43%，當日吉利股價隨急插逾6.3%！

吉利是否真的已告別「黃金時代」，投資者自有判斷，筆者更關心的是香港是否也已告別「黃金時代」？筆者身邊確有朋友因近日的亂局賣了樓，打算移民澳洲，他說亂局不是他最擔心的，他指亂局反映香港的教育出了問題，不想一下代被灌輸滿是仇恨的教育云云。當然，這是朋友的判斷，並不代表其他香港人的想法。

明報投資及地產版資深主編

[陸振球 主編的話]