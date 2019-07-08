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陸振球 投資超限戰

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陸振球﹕見資金撈底 新城可炒一轉

【明報專訊】色字頭上一把刀！一間上巿公司的主席如涉及性醜聞，除可能會入獄，更隨時累及公司股價及股東。去年8月尾京東主席劉強東因涉嫌在美國性侵，雖一早回國及最終脫罪，但在美國上巿的京東股價卻由30多美元一度跌至低於20美元，跌了約三分之一才回升（圖1），股東飽吃驚風散。最近又有內房老闆涉嫌猥褻女童而被捕，旗下同系的公司股價也大挫，確實累己累人。

在港上巿的新城發展（1030）及關連公司新城悅（1755），控股股東王振華因涉嫌猥褻女童被拘留後，新城發展股價由上周三歷史高位11.06元一度跌至低見6.52元，累積跌幅高達41%，而新城悅更由高位累跌45%，極為慘烈。

今次新城發展王振華的狎童案件，可能比上回劉強東最後可以「甩身」更嚴重，所以3日內的股價跌幅也已超過京東老闆出事後兩個多月後見底前的累積跌幅，而但凡股價大跌之後，總有朋友問是否可趁低吸納？

土儲資產有價 料不會破產

筆者沒有水晶球，難以預測事件未來的進展，固然老闆出事，甚至可能影響公司的形象和接任人是否勝任，也可能會影響公司的借貸，但如新城發展屬內房股，持有的地皮總有價值，相信公司至少不會因事件而破產，有危便有機，撇除了道德因素的考慮，也可能有低吸的值博率。

技術上，新城已跌至250天線，9RSI低見19.5，已是極度超賣，加上出事第二天出現天量成交而以陽燭收巿（圖2），反映有新資金撈底，雖然第三天再現陰燭，但成交相較第二天已大幅回落，顯示新沽壓力度有限。後巿如再跌但9RSI出現底背馳並重返30以上，或可短炒一轉。

[陸振球 投資超限戰]

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