謝紹榮：界內證不一定「抵玩」

首先，何謂「界內」？界內證設定有「上限價」和「下限價」，而「界內」便是指相關資產價格落在上限價和下限價的區域之內，英文稱作in-the-range，而「界外」則剛好相反，即到期日定價高於上限價或低於下限價，英文稱作out-of-the-range。當大家明白如何定義界內和界外後，接下來便要說說投資者最感興趣的收益問題。

到期日界內收1元 界外得0.25元

影響界內證價格波動的因素，跟一般影響衍生權證價格波動的因素類同，不外乎相關資產價格的引伸波幅、上下限價與相關資產價格的相對水平、剩餘時間值、現行利率等因素，因此本欄不能在沒有計算的情况下，斷言界內證是否較傳統衍生權證「抵玩」。就此，筆者只能說句「百貨應百客」，而界內證應較為適合那些預期未來市場波幅較小的投資者持有。

至於到期日收益方面，界內證有別於傳統權證，無論到期日定價落於界內還是界外，相應單位的最終價值，已預設了兩個固定金額：於到期日，界內可取回1元，而界外則取回0.25元。由此推論，在正常情况下，對應單位市場價格應界乎1至0.25元之間。

雖然當到期日定價落在界外時，投資者仍可取回0.25元，看似「蝕極有揸拿」，但嚴格來說，這0.25元根本談不上是「收益」，而是「最終價值」。事實上，股民若持有界內證至到期日，其盈虧應是「買入價」與「最終價值」之差，再扣除交易成本。

預料未來市場波幅較小才值博

最後，投資者不要因為在買入界內證時，已能預知最大收益和虧損，便主觀臆斷界內證「抵玩」又安全，皆因「抵玩」與否，只能靠計算而得知，而不可單憑感覺。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 老海鮮周記]