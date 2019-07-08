許繹彬：「七翻身」還看中美談判進展

綜觀今年上半年，恒指亦錄得2969點的升幅，總算交到不錯的成績表。觀乎上周，大市受重啟貿易談判及美國「放生」華為而氣氛回暖，為短期股市信心帶來提振作用，恒指一度升至29007點，不過瞬即掉頭回落，可見二萬九關有明顯阻力。由於大市在「六絕月」已累積一定的升幅，成交在貼近一千億後再無增大，市場或對中美談判消息逐漸消化，令大市一直在29000附近水平拉鋸，每天維持窄幅上落。

不過，7月會否應驗傳統智慧「七翻身」，筆者相信大市依然會較為波動，中美談判固然是主宰大市走勢的一大因素，但投資者宜多加留意美國與歐盟的貿易前景、中東局勢及美國聯儲局議息的消息。

經濟表現方面，美國上周三公布的小非農ADP就業人數增加10.2萬，遠遜市場預期的14萬，市場憧憬聯儲局會實施減息等寬鬆政策以支撐經濟增長，令美股三大指數齊創收市新高，同時亦見資金繼續流入債市避險。不過，雖然上月下旬聯儲局議息有放鴿迹象，但如果港股在憧憬下利率仍然維持不變，相信會有一番調整。

新股上市拆息高 勿過急入市

新股市場方面，近日港股市場大吹暖風，多隻新股趁市道走強之勢紛紛申請上市集資，光是7月首半個月已有超過10隻新股上市，不過市場氣氛熾熱程度依然難與2017年下半年相提並論。近來備受矚目的新星必然是百威亞太（1876），因其集資額最高達764億元，可超越集資規模達631億元的Uber，暫時成今年全球最大型新股。加上其知名度高、收入和毛利率都較同業青島啤酒及潤啤高，相信會頗受市場歡迎。不過，是次新股集資額龐大，股價較難炒上，加上近期拆息頗高，建議投資者可以現金認購，視乎市況再伺機而行，毋須過急入市。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]