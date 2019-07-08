黃德几﹕冠君派息穩 中線看7.2元

花園道三號朗豪坊收益穩升

2018年度，花園道三號租金收益增加12.9%至13.9億元，2018年12月底的出租率上升至99.1%，接近全滿。由於中環地段的寫字樓需求持續，花園道三號的租金更屢刷新紀錄，新訂租金達每平方呎140 以上，已高於2018年12月31日每平方呎98.61元的現收租金。相信中環寫字樓租金仍具上升空間，有利花園道三號的租金收入表現。另外，朗豪坊位處旺角核心地段，2018年度朗豪坊商場的租金收益增加9.5%至9.37億元，續租租金上揚。至於朗豪坊辦公樓，租金收益升1.7%至3.5億元，新訂租金每平方呎超過50元，已全部租出，租戶集中為健身中心、美容、健康護理及醫療，合共佔比為58%。

另外，集團早前與九家主要銀行簽訂53億元五年期的無抵押貸款融資，包括50億元的期貸款和3億元的循環貸款，年利率為香港同業銀行拆息加95點子；將集團有抵貸款的比例由63%降至30%。

去年度，可分派收入再創新紀錄，按年增加8.3%至16.11億元，每基金單位分派升8%至0.2617元。現價計，預測息率約4.3厘。走勢上，目前高位整固，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低6.4元以下吸納，中線目標7.2元，不跌穿6.15元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]