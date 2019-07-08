陳政生﹕旭輝銷售佳 股價追落後

回顧第二季，5月經歷了「五窮」，但6月未有出現「六絕」。股市傳統智慧有云「五窮六絕七翻身」，市場憧憬大市將在7月出現「翻身」。根據歷史數據，過去10年間恒指7月上升機會高達八成，加上美國有機會於本月底減息，如中美貿易談判沒有進一步壞消息，港股本月升市並非奢望。

十大內房之一的新城發展（1030）受大股東被刑事拘留事件影響，拖累股價兩個交易日內曾急瀉近四成。我們認為，新城股價短期內或將持續波動，如投資對內房股投資有興趣，可留意其他規模相若且具實力的內房，旭輝控股（0884）就是不俗的選擇。

土儲優質 上月銷售額223億創新高

旭輝近八成土儲集中在一、二線城市，土儲總貨值約8000億元人民幣，且負債比率不算太誇張。今年上半年，一、二線城市銷售情況較為理想，旭輝亦從中分一杯羹。集團今年首6個月，實現合同銷售金額約884億元人民幣，按年增加約34%。單是6月，銷售額更創歷史新高，達223億元人民幣，而首6個月已完成全年銷售目標47%。

年初至今，不少內房股均錄得不俗的升幅，部分更大幅拋離其銷售增速，唯獨旭輝是例外。旭輝上半年銷售額按年增34%，股價年初至今升了30%。其他銷售增速相若的內房，如中國奧園（3883），上半年銷售額按年增33%，半年內完成近一半的全年銷售目標，其股價年初至今大升135%。再看時代中國（1233），上半年銷售額按年增30%，上半年完成了42%的銷售目標，股價年初至今升逾70%。即使是近日驚爆醜聞的新城，股價經歷急跌後，年初至今仍升了近30%。

此外，旭輝已獲巨企中國平安（2318）入股，佔其發行股本近7%。集團銷售表現不俗，股價亦是時候追落後。建議5.3元買入，上望6元，穿4.7元止蝕。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

光大新鴻基產品開發及零售研究部主管

[陳政生 生財有道]