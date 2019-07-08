經濟
陳政生 生財有道

投資策略

下一篇 上一篇

陳政生﹕旭輝銷售佳 股價追落後

【明報專訊】G20峰會結束，中美雙方均在貿易談判上作出讓步，為大市帶來短線刺激。恒指上周二（7月2日）裂口高開急升逾300點，惟其後數個交易日均受制29000點水平（即4月高位30280點至6月低位26671點整個跌浪總跌幅約61.8%）。目前50天線仍高於250天線，恒指現水平仍拋離250天線逾千點，相信短期恒指仍具維持高位的動力。一旦恒指成功突破29000點關口，則有望向30000點進發（30000點是這個跌浪的開端）。

回顧第二季，5月經歷了「五窮」，但6月未有出現「六絕」。股市傳統智慧有云「五窮六絕七翻身」，市場憧憬大市將在7月出現「翻身」。根據歷史數據，過去10年間恒指7月上升機會高達八成，加上美國有機會於本月底減息，如中美貿易談判沒有進一步壞消息，港股本月升市並非奢望。

十大內房之一的新城發展（1030）受大股東被刑事拘留事件影響，拖累股價兩個交易日內曾急瀉近四成。我們認為，新城股價短期內或將持續波動，如投資對內房股投資有興趣，可留意其他規模相若且具實力的內房，旭輝控股（0884）就是不俗的選擇。

土儲優質 上月銷售額223億創新高

旭輝近八成土儲集中在一、二線城市，土儲總貨值約8000億元人民幣，且負債比率不算太誇張。今年上半年，一、二線城市銷售情況較為理想，旭輝亦從中分一杯羹。集團今年首6個月，實現合同銷售金額約884億元人民幣，按年增加約34%。單是6月，銷售額更創歷史新高，達223億元人民幣，而首6個月已完成全年銷售目標47%。

年初至今，不少內房股均錄得不俗的升幅，部分更大幅拋離其銷售增速，唯獨旭輝是例外。旭輝上半年銷售額按年增34%，股價年初至今升了30%。其他銷售增速相若的內房，如中國奧園（3883），上半年銷售額按年增33%，半年內完成近一半的全年銷售目標，其股價年初至今大升135%。再看時代中國（1233），上半年銷售額按年增30%，上半年完成了42%的銷售目標，股價年初至今升逾70%。即使是近日驚爆醜聞的新城，股價經歷急跌後，年初至今仍升了近30%。

此外，旭輝已獲巨企中國平安（2318）入股，佔其發行股本近7%。集團銷售表現不俗，股價亦是時候追落後。建議5.3元買入，上望6元，穿4.7元止蝕。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

光大新鴻基產品開發及零售研究部主管

[陳政生 生財有道]

上 / 下一篇新聞

內地電訊商拓5G應用 業界憂「離地」 料加強版移動網絡先行 刺激5G手機消費
內地電訊商拓5G應用 業界憂「離地」 料加強版移動網絡先行 刺激5G手機消費
內地手機品牌積極 今年主推高價旗艦機
內地手機品牌積極 今年主推高價旗艦機
下半年拍賣中頻段頻譜 港最快明年有5G時間表
下半年拍賣中頻段頻譜 港最快明年有5G時間表
遲報主席被拘 內地律師舉報新城高層涉違規
遲報主席被拘 內地律師舉報新城高層涉違規
彭博：德銀擬棄亞太區股票業務
彭博：德銀擬棄亞太區股票業務
深圳股神林園：停買白酒股 加倉醫藥股
深圳股神林園：停買白酒股 加倉醫藥股
憂內地樓市泡沫 內房股零持倉
憂內地樓市泡沫 內房股零持倉
紐約梅隆Aninda Mitra：美減息托經濟 股債市仍樂觀
紐約梅隆Aninda Mitra：美減息托經濟 股債市仍樂觀
啤酒「巨無霸」百威 亞太區逢敵手 近年極速擴張 與中資酒廠競爭加劇
啤酒「巨無霸」百威 亞太區逢敵手 近年極速擴張 與中資酒廠競爭加劇
中國高級啤酒消費成亮點
中國高級啤酒消費成亮點
專家觀點﹕
專家觀點﹕
界內證7月18日料面世 料掛鈎恒指熱炒藍籌 業界：適合「牛皮市」
界內證7月18日料面世 料掛鈎恒指熱炒藍籌 業界：適合「牛皮市」
恒生投資薛永輝：恒指估值偏低 今年料見30000點
恒生投資薛永輝：恒指估值偏低 今年料見30000點
時裝界：環保意識趨強 速食時裝潮退
時裝界：環保意識趨強 速食時裝潮退
英皇伙可口可樂辦電競賽 許佩斯：今年贊助商更主動
英皇伙可口可樂辦電競賽 許佩斯：今年贊助商更主動
黃友嘉：港人強積金戶口平均資產近19萬
黃友嘉：港人強積金戶口平均資產近19萬
希慎斥資逾億引進零售地產科技 助租戶提高營運效率
希慎斥資逾億引進零售地產科技 助租戶提高營運效率
張兆聰﹕藥股重獲巿場信心 中生可吸
張兆聰﹕藥股重獲巿場信心 中生可吸
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：內險估值吸引 中壽購18746
金子：內險估值吸引 中壽購18746
張兆聰﹕汽車股現沽壓 低吸炒波幅
張兆聰﹕汽車股現沽壓 低吸炒波幅
蔡金強﹕槍打出頭鳥 悶聲發大財
蔡金強﹕槍打出頭鳥 悶聲發大財
潘啓才﹕中煙狂升 背後莊家猛
潘啓才﹕中煙狂升 背後莊家猛
李聲揚﹕日韓越股市可追落後
李聲揚﹕日韓越股市可追落後
謝偉銓﹕勿讓增加房屋供應淪空談
謝偉銓﹕勿讓增加房屋供應淪空談
黃德几﹕冠君派息穩 中線看7.2元
黃德几﹕冠君派息穩 中線看7.2元
許繹彬：「七翻身」還看中美談判進展
許繹彬：「七翻身」還看中美談判進展
陸振輝：保重身體猶如孝敬錢包
陸振輝：保重身體猶如孝敬錢包
陳增濤：消失中的勃艮第Saint-Aubin干紅？
陳增濤：消失中的勃艮第Saint-Aubin干紅？
謝紹榮：界內證不一定「抵玩」
謝紹榮：界內證不一定「抵玩」
陸振球﹕見資金撈底 新城可炒一轉
陸振球﹕見資金撈底 新城可炒一轉
陸振球﹕香港告別「黃金時代」？
陸振球﹕香港告別「黃金時代」？
林少陽﹕受惠內地放水 民企本季料強勢
林少陽﹕受惠內地放水 民企本季料強勢
技術取勝：新地升穿降軌
技術取勝：新地升穿降軌
看圖析市：恒指27850點之上做好
看圖析市：恒指27850點之上做好
潘迪藍：美國可能只減息一次
潘迪藍：美國可能只減息一次
蘇沛豐﹕豐盛服務 穩健高息之選
蘇沛豐﹕豐盛服務 穩健高息之選
李順威：貿戰令環球央行不敢加息
李順威：貿戰令環球央行不敢加息
劉思明﹕港股牛皮 食品股受捧
劉思明﹕港股牛皮 食品股受捧
何啟聰：資金部署撈底 吉利Call 19228
何啟聰：資金部署撈底 吉利Call 19228
瑞銀亞洲：受惠貿談重啟 吼友邦牛57515
瑞銀亞洲：受惠貿談重啟 吼友邦牛57515
摩根大通亞洲：環球債息尋底 領展Call 19019
摩根大通亞洲：環球債息尋底 領展Call 19019
周顯﹕神奇仙股大灣區投資
周顯﹕神奇仙股大灣區投資
何國良﹕內地棄大刀闊斧 平滑經濟為主
何國良﹕內地棄大刀闊斧 平滑經濟為主
何濼生﹕化反對力量為前進力量
何濼生﹕化反對力量為前進力量
王弼﹕伊朗版「孟晚舟」利好油價
王弼﹕伊朗版「孟晚舟」利好油價
曾淵滄﹕炒賣新股 見好就收
曾淵滄﹕炒賣新股 見好就收
湯文亮：中美貿易是「局」不是「戰」
湯文亮：中美貿易是「局」不是「戰」
陳永傑：搵食艱難 銀行搶攻按揭
陳永傑：搵食艱難 銀行搶攻按揭
廖偉強：渴求摒棄爭拗 解供應死結
廖偉強：渴求摒棄爭拗 解供應死結
布少明：7月新盤市場戰火烈
布少明：7月新盤市場戰火烈
李志成：公屋王再現 樓市「七翻身」？
李志成：公屋王再現 樓市「七翻身」？
郭思治．推介股份：恒地（0012）
郭思治．推介股份：恒地（0012）
歐宸銘．推介股份：同程藝龍（0780）
歐宸銘．推介股份：同程藝龍（0780）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
減息壓力漸消 美元或見底
減息壓力漸消 美元或見底
龐寶林：債券ETF有利有弊
龐寶林：債券ETF有利有弊
樓指再破頂 泓碧最快下季首推洋房 碧桂園林曉箐：社會氣氛欠佳不影響推盤步伐
樓指再破頂 泓碧最快下季首推洋房 碧桂園林曉箐：社會氣氛欠佳不影響推盤步伐
菁雋重推首張價單 最多劈價36%
菁雋重推首張價單 最多劈價36%
天富苑未補價三房500萬破頂
天富苑未補價三房500萬破頂
EXECUTIVE CENTRE共享工作間攻高端客
EXECUTIVE CENTRE共享工作間攻高端客
君豪峰1房月租1.8萬 呎租62元
君豪峰1房月租1.8萬 呎租62元
Waterfront Suites臨海出租住宅
Waterfront Suites臨海出租住宅
沙田中心價升量跌 本月未開齋
沙田中心價升量跌 本月未開齋
全面家傭保險年費600元起
全面家傭保險年費600元起