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謝偉銓﹕勿讓增加房屋供應淪空談

【明報專訊】修訂《逃犯條例》事件擾攘多時，市場紛紛揣測和評估政局對本港經濟環境的影響。就樓市而言，筆者在此無意預測樓價走勢，但單從數據分析，明顯在可見的未來，土地及房屋供應都難以大幅上升，供求失衡將會進一步惡化。

參考上月底公布的新一季度賣地計劃（7至9月），政府「忍手」只推兩幅住宅用地，涉及1350伙，按季減少近36%，即使連同鐵路項目及私人發展及重建項目合共約提供2480伙，仍比首季的2,940伙減少16%，屬近5個財政季度新低。

事實上，早在今年初公布的2019/20年度賣地計劃中，政府便調整全年私人住宅供應目標至1.35萬個單位，較過去3個年度供應目標1.8萬個大減25%，屬近8年新低。當時發展局長黃偉綸解釋是因應公私營房屋比例調整至七三比所致，並預告未來或有更多私營土地需要改為公營房屋發展。

私樓落成量見頂回落

再看看落成量方面，2018至2022年私人住宅預計平均每年落成量約20,800個，比過去5年的平均數增五成。但今年初公布的《預算案》顯示2019至2023年落成量估計為平均每年約18,800個，當中4年是重疊，即拉勻後平均每年減少約2000伙，數字明顯回落。

公營房屋情况更見嚴峻，在2019至2023年內的4個年度，每年估計只有約1.4萬至1.9萬個新單位落成，與《長遠房屋策略》每年3.1萬伙目標相距甚遠。其中，2022/23年度的居屋落成量更只有約1500伙，佔目標9500伙不足兩成。

另一邊廂，需求似乎正以幾何級數上升。一手樓近月持續活躍，個別大型新盤開售錄得超額認購14倍；同時，上月截止申請的新一期居屋項目，接獲約30.2萬份申請（臨時數字），大幅超額認購60.5倍，打破歷年紀錄。

截至今年3月底，公屋輪候冊申請宗數累積有25.46萬宗，一般申請者平均輪候時間達5.5年，與3年上樓目標愈行愈遠。多項短、中期的數據均反映資助與非資助房屋的供求嚴重失衡，並有加劇迹象，並未能對樓價下跌造成任何壓力。

正因如此，增加供應理應是刻不容緩，偏偏多項重要的土地及房屋政策被近期政治紛爭耽誤，包括橫洲公屋發展計劃、20億元過渡房屋撥款，以至中部水域人工島前期研究撥款等均要押後。筆者認為，社會是時候將焦點放回民生議題上，同時冀財委會能盡快開會，勿讓增加土地供應淪為一紙空談。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

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