李聲揚﹕日韓越股市可追落後

兩個數據為何打架？尚待其他專家爭辯。但市場反應當然極快。根據利率期貨，月底聯儲局減息0.5厘的機會近乎零，但九成多參與者仍然預期聯儲局減息0.25厘。自筆者入行以來，由後格林斯潘年代開始，聯儲局會議極少帶來驚喜/驚嚇，市場預期加息它就不敢減。

鮑威爾未得火候 受制特朗普

說市場完全騎劫聯儲局倒也不是，聰明的官員可以早早引導市場。但感覺上鮑威爾仍未完全掌握火候，感覺像是部分的士、小巴司機般，一時就踩盡油門，一時看到燈號又大力煞車。坐在車上的乘客（正是你和我）當然無所適從。相信鮑威爾難以在不夠1個月內完全扭轉市場預期，月底減息0.25厘似乎仍是必然發生的事。

况且，鮑威爾頂上還有特朗普這位狂人總統，聯儲局的獨立性明顯成疑。正如同文譚新強兄所提到，特朗普的「聯儲局政策」是荒謬而且自相矛盾的，一方面特朗普強調美國經濟如何強勁（相對於其他國家算是），但另一方面則不停打開口牌叫聯儲局減息。更甚者是選舉時他大幅批評耶倫壓低息口幫民主黨助選，到他上任時則聲稱「為何別人可以享受低息而我不能」？

減息可期 通脹持續

無論如何，意識形態爭拗是浪費時間，世界不因你的主觀意願而逆轉。與其日鬧夜鬧特朗普「咁都得」，不如想想「點算好」？

非農數據公布後，除了減息0.5厘的預期急跌外，美匯也回升，債息也由低位反彈，是典型教科書式的反應。這當然對股市有點壓力，港股ADR也受壓。但小弟相信，中期（一年半載）的市場大調仍是炒減息，環球放水。即使美國經濟看似仍然打不死，其他國家肯定已經放慢。特朗普要求聯儲局減息，企圖壓低美元，相信不是做戲，而是真情流露，美元走勢不容易操控，但息口則較為簡單，其實都是聯儲局說了算。

還是那句，環球息口在一兩年內是有跌無升。通脹則依然存在，小弟才不相信官方的通脹數據。完文時剛看到，西班牙球會馬德里體育會，剛以11億港元簽下萄萄牙的金童祖奧菲歷斯（Joao Felix），此子成為史上第三昂貴球員，但相信非球迷完全不知道此人是誰，國家隊上陣20分鐘咁大把。這當然也是通脹。

債息低迷 睡着賺大錢

看其他新聞也可以看到，現今世界是如此的奇怪。上星期專欄提到「睡着賺大錢」，美國炒神李佛摩（Livermore）也說是sit tight。最新例子是內地的「炫富女」郭美美，坐監5年後要出獄——而在這5年她的房子已升值300萬，很多人打工5年都掙不倒。

若說這個段子太極端，另一看到的故事是某港人在台北開店賣老火湯，守業7年後終於收支平衡，而且回本。相當勵志的故事，但，若果當初買樓呢？是很掃興，而做生意的成功感（假如成功的話）也不能完全用金錢量度，提起此故事純為示範現在的世界是怎樣。

房地產、黃金，甚至高息股已升不少，投資價值當然不如之前。同文譚新強兄提到，美股的升勢，其實並非因為盈利增長，而是靠估值提升。在債息低迷下，也是合理現象。

恒指現在的11倍市盈率，很難說是很便宜，但畢竟仍有盈利增長，下半年未必能大升，但跌幅也是不大。若果可以減低交易費用，之前提到的海外其他股市也是選擇，日本韓國，甚至越南的股市，今年升幅其實落後於中港美三地，可能是資金追落後的選擇。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有以上股票）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]