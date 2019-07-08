潘啓才﹕中煙狂升 背後莊家猛

這股票是中煙國際（香港）有限公司，簡稱中煙香港（6055）。在1989年，由中國菸草總公司旗下「中國菸草國際有限公司」，再在1989年於總部香港成立「天利國際經貿有限公司」，主要經營從事菸草製品進出口業務。中煙香港在2004年成立。股份在2019年6月12日於港交所主板上市。全球發售集資金額為8.13億元，招股價介乎3.88至4.88元，發行股份為1.67億股，約45%將用於投資與收購；約20%用於支持業務持續發展；約20%用於與其他國際捲菸公司的戰略業務合作；約10%用於一般營運資金；約5%用於改善業務資源的管理以及優化經營管理。最終招股定價為4.88元。

坊間解釋 牽強無倫

中煙香港的表現非常經典，101倍超額認購，回撥了50%作為公開發售，真係好難做到貨源夠乾，以招股價上限4.88元定價，第一天只上升了9.6%，當天的成交量是超過11億元，只要你夠膽識，想賺一鋪勁嘅，真係任你買，此後這股節節上升，十多個交易日內，急升了近5倍，單日成交額是23.83億元，排名第六，夾在盈富基金（2800）和友邦保險（1299）之間，成交量是1.34億股，相比其發售總數1.67億股，以及行使了額外配股權的0.25億股，當日一共成交了其流通總數的69.7%。

如果搜查網上有關此股狂升原因，不外乎說中煙炒起主要有三大原因：其一是「獨市」概念，作為中煙總窗口公司兼負責進出口業務，業務具高度壟斷；其二是炒作市值超過50億元，未來將有資格成為「港股通」股份；其三是注資概念，博中煙香港「阿媽」規模大，只要稍有動作，或已令中煙「升價十倍」。

貨唔夠乾仍大升 有錢才做到

其實這些原因根本是攞嚟講，同大部分財演做直播節目，接聽牛頭角順嫂問騰訊（0700）點解會升的答案一樣咁廢，因為大部分財演唸唸有詞答問題時，都是隨口噏一堆似是而非，馬後炮式辯解去解釋一隻股票點解會升或跌。好多時，當我開車聽收音機聽到啲財演嘅廢噏，真係聽到火到嚟埋。

其實作為一隻回撥50%作公開發售嘅半新股，即係唔係咁乾，而起始市值超過30億的股票，要在10多日的交易日子裏炒高近5倍，而且每天成交額最高可達33.08億，這必須存在着一個巨大實力的莊去操作這件事，因為對於一隻幾十億市值又唔係咁乾的股票，在升幾倍的過程，必會面對龐大沽壓，要這樣升，必須有更強大資金實力，把散戶沽出的貨買入。亦唯有這做，才能夠把一隻唔夠乾，市值大的半新股炒到咁瘋狂。

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[潘啓才 通天財技]