蔡金強﹕槍打出頭鳥 悶聲發大財

新城事件 匪夷所思

這兩三年內房板塊很強，翻幾倍的牛股不少，股神也很多，去年今年市場動盪，可是內房還是很強，then，像上面說的，人在家中坐，雷從天上來，上周內房爆了個一級雷——新城發展（1030）老闆被報道涉嫌性侵小童，股價3天暴跌接近四成，債價也暴跌了15%至20%。

新城可是絕大部分內房投資者的王牌愛股，很多基金有持倉，爆了這個大雷，大家真是毫無招架之力。這種事你怎麼分析？

新城這事極為蹺蹊，先不說人品問題，這沒人敢確定，可是你相信一個全國十大地產商，在上海有幾十個項目的人，有兩棟自用辦公樓，有自己的酒店，竟然會到公司附近的其他人的五星級酒店幹這種事，很反智，中國所有五星級酒店的監控都跟本地公安局聯網，全程監控，絕對有紀錄，你神仙都跑不掉，這老闆跑到其他人酒店幹這事不是授人把柄，是要自投羅網嗎？跟自殺有啥分別？事件爆出以後，鋪天蓋地的討伐，當然，這是極為嚴重的指控（頂級道德問題），可不是還沒審判嗎？在國內，很多事情一旦被定性，不用審判已經回魂乏術。這事實際上就是中國跟世界不兼容的地方，法律不是要審判的嗎？我提出這樣的疑問，可能已經被人覺得和批評道德有問題，我只是提出一個疑問而已，其他的我哪裏知道，請千萬別遷怒於我。

萬達碧桂園先後出事 前十房企危險

現在內房民企做到前十，事實上是挺危險的，前年有萬達，去年有碧桂園（2007），今年有新城。看來這行業賺錢可是招人恨，未來可能要多花時間研究研究那些11至30名的，這些比較容易做到悶聲發大財，被盯上可不是小事，是天大的事。

過去兩年，萬達最後斷了條腿才能夠全身而退，碧桂園也是元氣大傷。好在，這兩家公司最後還是活了下來，也活得還可以。今天新城的事，最後的事當然法律會有所定論，咱們小老百姓怎麼知道，可這股/債還是很多人有的，這雷滾滾天上來，避無可避，可能這也是中國股票，內房估值上不去的原因吧！風險溢價。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]