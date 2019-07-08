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2019年7月8日星期一
環球數據前瞻
內地電訊商拓5G應用 業界憂「離地」 料加強版移動網絡先行 刺激5G手機消費
內地手機品牌積極 今年主推高價旗艦機
下半年拍賣中頻段頻譜 港最快明年有5G時間表
遲報主席被拘 內地律師舉報新城高層涉違規
彭博：德銀擬棄亞太區股票業務
深圳股神林園：停買白酒股 加倉醫藥股
憂內地樓市泡沫 內房股零持倉
紐約梅隆Aninda Mitra：美減息托經濟 股債市仍樂觀
啤酒「巨無霸」百威 亞太區逢敵手 近年極速擴張 與中資酒廠競爭加劇
中國高級啤酒消費成亮點
專家觀點﹕
界內證7月18日料面世 料掛鈎恒指熱炒藍籌 業界：適合「牛皮市」
恒生投資薛永輝：恒指估值偏低 今年料見30000點
時裝界：環保意識趨強 速食時裝潮退
英皇伙可口可樂辦電競賽 許佩斯：今年贊助商更主動
黃友嘉：港人強積金戶口平均資產近19萬
希慎斥資逾億引進零售地產科技 助租戶提高營運效率
張兆聰﹕藥股重獲巿場信心 中生可吸
環球數據前瞻
金子：內險估值吸引 中壽購18746
張兆聰﹕汽車股現沽壓 低吸炒波幅
蔡金強﹕槍打出頭鳥 悶聲發大財
潘啓才﹕中煙狂升 背後莊家猛
李聲揚﹕日韓越股市可追落後
謝偉銓﹕勿讓增加房屋供應淪空談
陳政生﹕旭輝銷售佳 股價追落後
黃德几﹕冠君派息穩 中線看7.2元
許繹彬：「七翻身」還看中美談判進展
陸振輝：保重身體猶如孝敬錢包
陳增濤：消失中的勃艮第Saint-Aubin干紅？
謝紹榮：界內證不一定「抵玩」
陸振球﹕見資金撈底 新城可炒一轉
陸振球﹕香港告別「黃金時代」？
林少陽﹕受惠內地放水 民企本季料強勢
技術取勝：新地升穿降軌
看圖析市：恒指27850點之上做好
潘迪藍：美國可能只減息一次
蘇沛豐﹕豐盛服務 穩健高息之選
李順威：貿戰令環球央行不敢加息
劉思明﹕港股牛皮 食品股受捧
何啟聰：資金部署撈底 吉利Call 19228
瑞銀亞洲：受惠貿談重啟 吼友邦牛57515
摩根大通亞洲：環球債息尋底 領展Call 19019
周顯﹕神奇仙股大灣區投資
何國良﹕內地棄大刀闊斧 平滑經濟為主
何濼生﹕化反對力量為前進力量
王弼﹕伊朗版「孟晚舟」利好油價
曾淵滄﹕炒賣新股 見好就收
湯文亮：中美貿易是「局」不是「戰」
陳永傑：搵食艱難 銀行搶攻按揭
廖偉強：渴求摒棄爭拗 解供應死結
布少明：7月新盤市場戰火烈
李志成：公屋王再現 樓市「七翻身」？
郭思治．推介股份：恒地（0012）
歐宸銘．推介股份：同程藝龍（0780）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
減息壓力漸消 美元或見底
龐寶林：債券ETF有利有弊
樓指再破頂 泓碧最快下季首推洋房 碧桂園林曉箐：社會氣氛欠佳不影響推盤步伐
菁雋重推首張價單 最多劈價36%
天富苑未補價三房500萬破頂
EXECUTIVE CENTRE共享工作間攻高端客
君豪峰1房月租1.8萬 呎租62元
Waterfront Suites臨海出租住宅
沙田中心價升量跌 本月未開齋
全面家傭保險年費600元起
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環球數據前瞻
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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內地電訊商拓5G應用 業界憂「離地」 料加強版移動網絡先行 刺激5G手機消費
內地手機品牌積極 今年主推高價旗艦機
下半年拍賣中頻段頻譜 港最快明年有5G時間表
遲報主席被拘 內地律師舉報新城高層涉違規
彭博：德銀擬棄亞太區股票業務
深圳股神林園：停買白酒股 加倉醫藥股
憂內地樓市泡沫 內房股零持倉
紐約梅隆Aninda Mitra：美減息托經濟 股債市仍樂觀
啤酒「巨無霸」百威 亞太區逢敵手 近年極速擴張 與中資酒廠競爭加劇
中國高級啤酒消費成亮點
專家觀點﹕
界內證7月18日料面世 料掛鈎恒指熱炒藍籌 業界：適合「牛皮市」
恒生投資薛永輝：恒指估值偏低 今年料見30000點
時裝界：環保意識趨強 速食時裝潮退
英皇伙可口可樂辦電競賽 許佩斯：今年贊助商更主動
黃友嘉：港人強積金戶口平均資產近19萬
希慎斥資逾億引進零售地產科技 助租戶提高營運效率
張兆聰﹕藥股重獲巿場信心 中生可吸
環球數據前瞻
金子：內險估值吸引 中壽購18746
張兆聰﹕汽車股現沽壓 低吸炒波幅
蔡金強﹕槍打出頭鳥 悶聲發大財
潘啓才﹕中煙狂升 背後莊家猛
李聲揚﹕日韓越股市可追落後
謝偉銓﹕勿讓增加房屋供應淪空談
陳政生﹕旭輝銷售佳 股價追落後
黃德几﹕冠君派息穩 中線看7.2元
許繹彬：「七翻身」還看中美談判進展
陸振輝：保重身體猶如孝敬錢包
陳增濤：消失中的勃艮第Saint-Aubin干紅？
謝紹榮：界內證不一定「抵玩」
陸振球﹕見資金撈底 新城可炒一轉
陸振球﹕香港告別「黃金時代」？
林少陽﹕受惠內地放水 民企本季料強勢
技術取勝：新地升穿降軌
看圖析市：恒指27850點之上做好
潘迪藍：美國可能只減息一次
蘇沛豐﹕豐盛服務 穩健高息之選
李順威：貿戰令環球央行不敢加息
劉思明﹕港股牛皮 食品股受捧
何啟聰：資金部署撈底 吉利Call 19228
瑞銀亞洲：受惠貿談重啟 吼友邦牛57515
摩根大通亞洲：環球債息尋底 領展Call 19019
周顯﹕神奇仙股大灣區投資
何國良﹕內地棄大刀闊斧 平滑經濟為主
何濼生﹕化反對力量為前進力量
王弼﹕伊朗版「孟晚舟」利好油價
曾淵滄﹕炒賣新股 見好就收
湯文亮：中美貿易是「局」不是「戰」
陳永傑：搵食艱難 銀行搶攻按揭
廖偉強：渴求摒棄爭拗 解供應死結
布少明：7月新盤市場戰火烈
李志成：公屋王再現 樓市「七翻身」？
郭思治．推介股份：恒地（0012）
歐宸銘．推介股份：同程藝龍（0780）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
減息壓力漸消 美元或見底
龐寶林：債券ETF有利有弊
樓指再破頂 泓碧最快下季首推洋房 碧桂園林曉箐：社會氣氛欠佳不影響推盤步伐
菁雋重推首張價單 最多劈價36%
天富苑未補價三房500萬破頂
EXECUTIVE CENTRE共享工作間攻高端客
君豪峰1房月租1.8萬 呎租62元
Waterfront Suites臨海出租住宅
沙田中心價升量跌 本月未開齋
全面家傭保險年費600元起
內地電訊商拓5G應用 業界憂「離地」 料加強版移動網絡先行 刺激5G手機消費
內地手機品牌積極 今年主推高價旗艦機
下半年拍賣中頻段頻譜 港最快明年有5G時間表
遲報主席被拘 內地律師舉報新城高層涉違規
彭博：德銀擬棄亞太區股票業務
深圳股神林園：停買白酒股 加倉醫藥股
憂內地樓市泡沫 內房股零持倉
紐約梅隆Aninda Mitra：美減息托經濟 股債市仍樂觀
啤酒「巨無霸」百威 亞太區逢敵手 近年極速擴張 與中資酒廠競爭加劇
中國高級啤酒消費成亮點
專家觀點﹕
界內證7月18日料面世 料掛鈎恒指熱炒藍籌 業界：適合「牛皮市」
恒生投資薛永輝：恒指估值偏低 今年料見30000點
時裝界：環保意識趨強 速食時裝潮退
英皇伙可口可樂辦電競賽 許佩斯：今年贊助商更主動
黃友嘉：港人強積金戶口平均資產近19萬
希慎斥資逾億引進零售地產科技 助租戶提高營運效率
張兆聰﹕藥股重獲巿場信心 中生可吸
金子：內險估值吸引 中壽購18746
張兆聰﹕汽車股現沽壓 低吸炒波幅
蔡金強﹕槍打出頭鳥 悶聲發大財
潘啓才﹕中煙狂升 背後莊家猛
李聲揚﹕日韓越股市可追落後
謝偉銓﹕勿讓增加房屋供應淪空談
陳政生﹕旭輝銷售佳 股價追落後
黃德几﹕冠君派息穩 中線看7.2元
許繹彬：「七翻身」還看中美談判進展
陸振輝：保重身體猶如孝敬錢包
陳增濤：消失中的勃艮第Saint-Aubin干紅？
謝紹榮：界內證不一定「抵玩」
陸振球﹕見資金撈底 新城可炒一轉
陸振球﹕香港告別「黃金時代」？
林少陽﹕受惠內地放水 民企本季料強勢
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潘迪藍：美國可能只減息一次
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何啟聰：資金部署撈底 吉利Call 19228
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周顯﹕神奇仙股大灣區投資
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布少明：7月新盤市場戰火烈
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郭思治．推介股份：恒地（0012）
歐宸銘．推介股份：同程藝龍（0780）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
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