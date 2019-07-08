張兆聰﹕藥股重獲巿場信心 中生可吸

另一方面，全球央行轉鴿又會支持風險資產。只是兩股力量又令投資者無所適從，波動性可能會較大，但大勢向上。

適應新政策 自研藥物陸續上市

本倉持有的三生製藥（1530）較為波動，但大致上呈反覆向上，只是短期明顯以中生製藥（1177）更為強勢。集團早前宣布，與中山康方生物成立合營，共同開發重組人源化抗PD-1單克隆抗體AK105。AK105已在中國開展一線治療鱗狀和非鱗狀非小細胞肺癌的臨牀3期試驗，與恒瑞、信達、百濟等進度十分接近。由於肺癌是最大的腫瘤市場，該合營也令市場對集團前景更為樂觀。中金預計2019至2021年集團每年將會獲批超過15個新產品，研發管線產品將在未來6至8年實現200億元人民幣的峰值銷售額。

過去一年醫藥股受到密集新政策的打擊而估值大跌，但幾隻股份預測市盈率已普遍回升至25倍至30倍，可以說已不便宜，但也反映市場對行業前景已恢復信心，一方面是集中採購的影響已計算清楚，而自行研發的新藥則陸續應市，盈利重拾增長動力。

突破一年阻力 升浪料持續

走勢上，中生製藥8.2元阻力頗大，過去一年都受制於這個關口。上星期借附屬研發的「他達拉非片」、抗腫瘤藥「鹽酸安羅替尼膠囊」和抗血栓藥「替格瑞洛片」，獲國家藥品監督管理局頒發藥品註冊批件，連升4天一舉突破阻力，不小機會展開持續升浪。

另一個值得一提的是白酒股。無論是去年經濟受到去槓桿打擊，還是今年貿易戰影響浮現，白酒股都是一枝獨秀，每次回落後都升得更高。當然，龍頭茅台已是所有機構投資的至愛，整個行業預測市盈率都達到25倍至30倍，已頗充分反映了短期利好。但增長股都不太看重估值，只要收入盈利持續向上，資金就會不斷買入，一如以往的騰訊（0700）、過去一年的友邦（1299）等。

本周會沽出中石化（0386）和招行（3968），買500股五糧液和10000股中生製藥。

[張兆聰 穩增長百萬倉]