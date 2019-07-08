希慎斥資逾億引進零售地產科技 助租戶提高營運效率

跨大廈Wi-Fi 推電子禮券錢包

呂幹威指出，隨着電商、手機公司及生鮮市場等與實體經濟結合，為集團提供更多契機去參與科技投資。他說：「希慎已自2017年中已投資可供視像無間斷串流的跨大廈無線網絡（Wi-Fi），待去年9月、10月份完成測試及確保系統穩定後，即着手推出電子購物禮券及配合背後的錢包功能，除了方便消費者，亦要向租戶提供板腦，讓他們體會到快速支付及對數速度加快的好處。」他不諱言，在推動改革期間，要說服酒樓租戶會有難度，但是最終讓租戶知道，透過合作可換來更多生意。

希慎最近聯同OpenRice（開飯喇）及支付寶合作，呂幹威說，將來還會在自有應用程式（App）引進更多合作方。到今年第三季，希慎擬進一步結合不同App功能，讓消費者更易使用智能指路系統甚至電動車充電設施，讓租戶更易洞察消費者需求。單是在Wi-Fi及Apps等提升，涉及投資以逾1億元計。呂幹威說，希慎廣場亦提供室外空間，讓市民在市區室外享受閱讀的樂趣。希慎是次投資新零售科技，有助探索潛在收入來源，初見成效，他預料未來1至2年新零售業務發展成熟。

藉科技營造更佳社區環境

呂幹威坦言，在近年的新零售模式下，商場可透過科技營造更佳的社區環境。市場推廣及客戶體驗總監林之芃表示，現時經營思維需要改變，例如集團和零售商店Jasons Food and Living合作，向寫字樓租戶的茶水間提供餐飲品再補給，幫助商戶提高效率。同時在旗下物業提供工作後餘閒的工作坊、室內跑道及種菜體驗場，令寫字樓租戶內的職員成為商場的消費群，留在社區參與活動。