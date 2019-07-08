經濟
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黃友嘉：港人強積金戶口平均資產近19萬

【明報專訊】積金局主席黃友嘉昨日發表網誌表示，截至去年底強積金新增了9萬名成員，整體帳戶數目達976萬個，較2017年底增加3%。每名成員已累積的強積金平均數為18.6萬元，與10年前比較升幅達1.9倍，累積逾100萬元的強積金帳戶達5萬個。

黃友嘉續稱，強積金資產由2001年實施初期的157億元，發展至今年3月底接近9000億元。他認為，這成果除了建基於強積金定期供款的規定外，亦有賴香港多年建立的穩健國際金融體系及完善法制環境，還有專業的金融服務業團隊，確保積金制度持續發展。

積金資產至今年3月底近9000億

黃友嘉稱，積金局去年推出《強積金受託人管治約章》，旨在提升受託人專業水平，計劃得到業界支持，務求以具效率的方式營運強積金。局方亦有主動實地視察，了解受託人落實執行管治約章的情况，確保受託人在不同方面能夠持續優化服務，當中包括處理投訴程序及行政工作電子化。目前，共有14名強積金計劃受託人履行其受信責任，管理成員的強積金資產。

積金局同時加強培訓逾3萬名強積金中介人，現時他們每年均須進修最少10小時，早前推出可扣稅自願供款時，積金局亦有安排課程。 2018/19年度，積金局合共為中介人舉辦過16場導師培訓及行業講座，出席人數超過1000人。黃友嘉強調，積金局會繼續做好監管，提升從業員質素，積極推動電子化，逐步發展「積金易」平台，減省行政成本，優化強積金制度配合市民所需。

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