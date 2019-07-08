英皇伙可口可樂辦電競賽 許佩斯：今年贊助商更主動

明報記者 李哲毅

許佩斯表示，下月將於旺角CGA eSports Stadium舉行「英皇電競網紅盃2019」，冠軍獎金達10萬元，許佩斯又稱，今次比賽冀吸納更多大眾觀眾，總決賽當晚亦會舉行電競音樂會，希望擴寬受眾群，「令事情變得更生活化」。

指港難容納太多電競館

近年本港電競館恍如雨後春筍，數碼港的電競場地將於7月中啟用，問及英皇電競會否成立自家電競場館，許佩斯表示，現時無投資電競場館計劃，她形容香港是彈丸之地，難以容納太多場館，「况且我們做電競館的話，場地不能太細」。她補充，英皇電競希望以香港為起點，打入大灣區市場，內地電競市場龐大，不排除會聯同合作伙伴發展電競館等業務。許佩斯表示，現時電競業務尚處於投資期，單是盃賽活動已投放逾百萬。

「食雞」潮退 自家電競隊已解散

不過，遊戲熱潮來得快，去得也快，去年「食雞」遊戲《絕地求生》成風，英皇電競即成立「食雞」戰隊，惟新戰隊營運不足一年已經解散，許佩斯表示，事件令公司上了一課。她解釋，去年食雞風靡全球，故很早已成立戰隊進行訓練，冀搶得比賽先機，而公司在去年底再作深入分析，認為食雞遊戲官方職業賽未有清晰的發展方向，欠缺發展前景，只好解散食雞戰隊。

許佩斯表示，日後會先待遊戲開發商確定官方職業賽細節，才成立新遊戲戰隊。許佩斯又稱，香港仍相當欠缺電競人才，原因是一流選手的轉會費愈來愈高，另外香港屬「台港澳」賽區，部分選手則希望留在韓國、內地等地區發展。