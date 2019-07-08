英皇伙可口可樂辦電競賽 許佩斯：今年贊助商更主動

【明報專訊】暑假即將開鑼，英皇娛樂乘勢伙拍可口可樂舉辦電競比賽，英皇娛樂行政總裁許佩斯表示，以往的菁英盃多是由專業選手主導，今次比賽目的是推動電競普及化，故選擇以手遊《傳說對決》作為比賽項目。她表示，隨着香港大力發展電競產業，社會接受程度提升，今年贊助商更加主動，平均贊助金額較上屆比賽多；惟她表示，去年成立的電競戰隊，因針對賽事未能普及已告解散。
明報記者 李哲毅
許佩斯表示，下月將於旺角CGA eSports Stadium舉行「英皇電競網紅盃2019」，冠軍獎金達10萬元，許佩斯又稱，今次比賽冀吸納更多大眾觀眾，總決賽當晚亦會舉行電競音樂會，希望擴寬受眾群，「令事情變得更生活化」。
指港難容納太多電競館
近年本港電競館恍如雨後春筍，數碼港的電競場地將於7月中啟用，問及英皇電競會否成立自家電競場館，許佩斯表示，現時無投資電競場館計劃，她形容香港是彈丸之地，難以容納太多場館，「况且我們做電競館的話，場地不能太細」。她補充，英皇電競希望以香港為起點，打入大灣區市場，內地電競市場龐大，不排除會聯同合作伙伴發展電競館等業務。許佩斯表示，現時電競業務尚處於投資期，單是盃賽活動已投放逾百萬。
「食雞」潮退 自家電競隊已解散
不過，遊戲熱潮來得快，去得也快，去年「食雞」遊戲《絕地求生》成風，英皇電競即成立「食雞」戰隊，惟新戰隊營運不足一年已經解散，許佩斯表示，事件令公司上了一課。她解釋，去年食雞風靡全球，故很早已成立戰隊進行訓練，冀搶得比賽先機，而公司在去年底再作深入分析，認為食雞遊戲官方職業賽未有清晰的發展方向，欠缺發展前景，只好解散食雞戰隊。
許佩斯表示，日後會先待遊戲開發商確定官方職業賽細節，才成立新遊戲戰隊。許佩斯又稱，香港仍相當欠缺電競人才，原因是一流選手的轉會費愈來愈高，另外香港屬「台港澳」賽區，部分選手則希望留在韓國、內地等地區發展。