經濟
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時裝界：環保意識趨強 速食時裝潮退

【明報專訊】速食時裝（Fast Fashion）潮流經過數年興旺後，近期有回落趨勢，有業界人士認為，隨着環保意識抬頭，未來速食時裝的發展將漸趨緩和，惟不認為此類時裝會在市場上沒落。

外國著名速食時裝品牌ZARA、H&M去年合共關閉500間門店，迅銷（6288）旗下品牌GU去年全年營運溢利按年跌13.1%。

零售商：客戶少轉款 尋可持續發展時裝

時裝零售品牌「奧．極．創時裝」創作總監趙彥綸表示，近年有許多客戶均「回到基本」，冀尋找原創、以至可持續發展的時裝，多於追求不停轉換款式。他同時強調，速食時裝品牌並不會在市場上完全沒落，但相信未來的發展將稍為放緩，「許多人均開始提倡環保，意識比以前更強；但無奈地在整體經濟上總有人會支持（速食時裝）」。

零售分析公司GlobalData早前發表報告指，美國在2018年的二手時裝市場總值為240億美元（約1871億港元），而速食時裝市場總值為350億美元（約2728億港元）；並預計到了2028年，美國二手時裝市場價值將大幅上升至640億美元（約4988.84億港元），而速食時裝的市場份額為440億美元（約3430億港元）。

時裝畢業生憂速食童裝 冀創二手品牌

正籌備創立自家品牌，並以回收二手童裝為主的時裝系畢業生Alicia稱，留意到持續發展速食時裝，尤其以童裝的情况最令人擔憂。「速食時裝最壞情况可在一年出產50、60款的衣服；加上小朋友生長速度快，其實很多衣服全新買了回來，還沒穿已經不合身。」她又指出，第三世界的回收市場已開始飽和，加上人們開始追求衣服的可持續性多於款式，因此冀未來時裝市場可透過售賣二手衣服，甚至把衣服剪碎重造的發展方向為主。

相關字詞﹕速食時裝 迅銷

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