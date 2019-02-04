恒生投資薛永輝：恒指估值偏低 今年料見30000點

薛永輝表示，中國的消費服務業擴張中，但傳統行業例如出口、製造業、手機相關及傳統銀行業正在收縮。而現時中港股票估值偏低，市帳率1.2倍，他指出過去恒指多次貼近市帳率1倍（22,619點）便有反彈，故預期今年會見30,000至31,000點水平。滬深300指數預期有機會見4500點。

上半年亞太區美元債券發行量創新高

薛永輝表示，由於市况波動仍大，故推出「恒生亞洲債券固定年期基金2022」。基金將投資於主要以美元計價亞洲債務證券組成的投資組合，擬為投資者提供每月派息，但不保證派息率，並可從基金資本中派息。薛永輝表示，基金盡量令投資者持至到期，可獲全數本金及派息。恒生投資董事兼行政總裁李佩珊表示：「我們留意到亞洲債券過去5年的平均息差較一般環球及美國同類債券高，加上預期美國加息周期將會暫停，相信固定年期債券基金有助投資者把握現有亞洲債券的收益率。」

李佩珊表示，該基金將投資於一籃子債券，涵蓋多個市場及行業。基金經理會採取「買入並持有」的策略，於基金的固定投資期期間持續監察投資組合，有需要時適度調整。該基金投資期約2年9個月，到期日預期為2022年4月11日。該基金的首次發售期為2019年7月4日至16日首次發售期後不接受認購。該基金派息率預期為3.4厘至3.7厘，最低認購3000港元（網上）及1萬至2萬港元（分行視乎戶口類別）。