界內證7月18日料面世 料掛鈎恒指熱炒藍籌 業界：適合「牛皮市」

明報記者 廖毅然

據悉，主要的輪商近月正積極配合設計界內證，並會於本周四共同遞交上市申請，估計按慣例在遞交申請的5個交易日後可以掛牌，即7月18日。初期的界內證相關資產以恒指為主，然後會陸續推出港交所規定的5隻活躍藍籌股，分別為騰訊（0700）、中國平安（2318）、建行（0939）、友邦（1299）及中移動（0941），年期主要為半年至一年。

結算價為界內1元 界外0.25元

界內證是針對「牛皮市」而設，當相關資產的價格在到期日時仍在指定區間內，投資者很大機會賺錢。界內證的結算價格有兩個，在界內為1元，在界外為0.25元，所以投資者可以在買入前已預知最大賺幅或蝕幅。而界內證不設強制收回，槓桿亦較輪證低。

舉例說，假設一隻騰訊掛鈎界內證，設定股價區間為320元至360元，當投資者在這區間內買入界內證時，界內證的價格理論上在0.25元至1元之間，假設買入價是0.6元，在到期日騰訊股價仍在這區間內，投資者可收回1元，賺幅為0.4元；但若騰訊在到期日時大升或大跌，以致股價在這區間外（可能升至400元或跌至300元），投資者只能收回0.25元，蝕0.35元（見圖）。

界外不強制收回 設計更易理解

法興上市產品銷售部副總裁蔡秀虹表示，界內證的結算方法較易理解，投資者入市前已清楚知道預期的回報或損失。假如到期日前相關資產的價格超出界外，界內證亦不會被強制收回，投資者可以選擇止蝕，或耐心等待資產價格重回界內。她認為這點較輪證理想，因為輪證會出現時間值耗損，更有可能被強制收回。

瑞萬通博香港上市產品銷售部主管翁世權表示，界內證適合牛皮市，如價格單邊上升或下跌，反而適合買回輪證。他指現時未有衍生產品是針對牛皮市况而設，界內證將填補這缺口。