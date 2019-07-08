帝峰證券及資產管理有限公司行政總裁郭思治認為，現時市况未明，但表現不算太差，仍有個別新股可抽，如近期掛牌的中煙香港（6055）升幅強勁。他認為百威值得小注抽，有50個啤酒品牌且市場定位比較高級，毛利率也高於青島和潤啤，但市值大較難炒，股價較難可以「一兩翻」，建議投資者可認購一至兩手，作半年的中線部署，相信未來一年可望有一至兩成不錯回報。

郭思治續稱，投資者不要期望可大升，掛牌日有5%至8%升幅已是不錯，但相信到近年底將會有不錯表現，舉例指友邦（1299）當年上市也是先整固後迎來升勢。他又相信，百威業務穩定，又是國際品牌，相信國際投資者的認購反應可能更踴躍，散戶反應或較一般。雖然初部計，百威的估值遠高於青島和潤啤，但他認為百威作為國際品牌，品牌效應較高，故估值較貴也是估理。

植耀輝：競爭大業績待觀察

耀才證券研究部總監植耀輝也認為，初部看百威業務增長穩建，在中高端市場位居第一，有一定亮點，建議投資者可以現金抽。他認為，可視乎其後的招股反應，再決定抽多少注，但一旦中籤宜作較中長線部署，始終比較大隻，短期大升機會較低，首日較難見兩成升幅。他也同時補充，百威這類行業股票競爭會較大，因消費者口味轉變快，縱使現時業務發展問題不大，其後仍要加以觀察。

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