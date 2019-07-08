中國高級啤酒消費成亮點

行業整合 五分天下

根據GlobalData數據，去年中國啤酒市場消費量達到488億公升，國家統計局數據則為381億公升，佔全球啤酒消費量25%。不過，以上都是整體數字，中國人口為全球之冠，故消費量高也不為奇。一比全球各地啤酒人均消費量，中國便與其他國家還有一段「距離」，去年人均消耗為35公升，遠低於百威發源地美國的71公升，還有巴西的60公升。然而，中國消費對啤酒的要求逐漸提高，高級及超高級啤酒佔消費量比例，由2013年的10.9%升到去年的16.4%，成市場增長重點，但佔比仍低於成熟市場如美國的逾40%，同時意味發展空間大。而且，中國超高級啤酒與實惠啤酒價格相差11.6倍，遠高於印度和澳洲的6.1和1.6倍。

內地高級啤酒市場 百威領先

中國的啤酒市場競爭格局也在轉變，由大企業併購小型啤酒廠，以及全國性的品牌取代地區品牌後，走向整合過程，由華潤雪花啤酒、青島、百威、燕京和嘉士伯五分天下，五者佔去年啤酒總量七成。去年以消費量計，潤啤續踞龍頭，市佔率逾兩成，百威以16.2%排行第三。不過，就如之前提及過，高級及超高級啤酒逐漸興起，而這正是百威主要收入來源。在高級啤酒市場中，百威於中國排行第一，市佔率進一步擴大到46.6%，遠遠拋離第二位青島的14.4%。

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