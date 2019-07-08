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啤酒「巨無霸」百威 亞太區逢敵手 近年極速擴張 與中資酒廠競爭加劇

【明報專訊】本港新股市場沉寂了一段時間後，終再迎一家「巨無霸」企業上市。全球最大啤酒生產商百威英博（AB InBev）分拆亞太區業務百威亞太（1876）上市，集資最多764億元，入場費約4747元，自上周五起至本周四（11日）公開招股，於本月19日掛牌，成為本港歷來第五大新股集資王。百威過去憑多元及高級啤酒品牌策略搶佔市場，特別在高級啤酒市場位居第一，由2013年至去年間，市佔率更是五大啤酒商之中擴張幅度最大；但公司坦言，隨着華潤啤酒（0291）收購喜力中港澳業務後，競爭勢將更激烈。

明報記者 王俊騏

百威亞太今次被分拆上市，背後與母企百威英博於2016年，以790億英鎊（約7718億港元）收購最大對手、全球第二大啤酒製造商南非米勒（SABMiller）有一定關係，因為收購後導致企業負債急升，直至去年底淨債務達到1028億美元（約8018億港元），所以今次分拆業務上市頗有「母債子還」的意味。

然而，在亞太區擁有62間釀酒廠、手握逾50個啤酒品牌的百威亞太，近年收入仍然穩定增長，在亞太區也是位處龍頭地位，以啤酒銷售額和銷量計，在澳洲和韓國都位居第一，單計銷售額也在中國位列第一，上述三國連同印度和越南都是百威的主要市場，而中國作為全球最大啤酒市場更值得關注。當中有三大主打品牌都為港人熟悉，分別為百威（Budweiser）、時代（Stella Artois）和科羅娜（Corona），這3個品牌亦躋身全球最具價值啤酒品牌的前五位。

去年銷量盈利增長跑贏潤啤青啤

在中國市場之中，百威主要對手為本港上市的華潤啤酒和青島啤酒（0168）。比較這三者去年業績，百威論增長跑贏對手，去年銷量按年升2.2%，同期增幅勝於青島，潤啤反而錄得倒退。至於收入和期內盈利，百威分別按年增長8.4%及30%，增幅同樣勝於青島和潤啤。

擁全球知名品牌 售價高有優勢

百威跑贏同業的成功之處，其中一點在於售價明顯較高。參考各公司業績和招股文件，以去年百威銷售額577億元人民幣，銷量104億公升計，推算每千公升啤酒售5532元人民幣，高於青島和潤啤的3309元和2822元人民幣，而其中關鍵或在於百威售賣的高級啤酒比例較高。結果是，百威的毛利率近年一直高於五成水平，去年的55%也高於對手約35%至37%的水平。不過，公司在招股書也表明，雖然高級啤酒受歡迎，但隨着潤啤收購喜力中港澳業務後，面對的競爭勢更激烈。

內地屬中低成熟市場 處高增長

其實不止在中國，隨着亞洲人對生活質素有要求，對啤酒質素也更講究，高級啤酒銷量大增，據GlobalData數據，區內高級及超高級啤酒銷量在2013年至去年間，複合年均增長7.9%。百威去年大部分收入也正正來自高級和超高級啤酒類別，利潤率同步擴大，產品趨向高級成重要業績增長動力，加上本身集團品牌多，也有助消費者可在同一品牌或價格系列中，升級購買更高價產品。

不過，始終各國啤酒市場發展階段不同，百威先集合了不同市場數據定出各市場成熟度和定位，再定策略，如東南亞的越南、柬埔寨和印度為「低成熟市場」，中國及菲律賓則處於「中低成熟市場」，則有較高增長和利潤率擴大空間；韓國、日本和澳洲等則為高度成熟市場，可提供穩定、大量現金和盈利能力。

百威再按質量和價格把啤酒分為類，分別為低中高類別——高級及超高級、核心及核心+及實惠品牌，以不同價錢定位吸引各消費群和市場，多元化產品滿足消費者口味轉變。在成熟度低的市場，引入不同價錢的啤酒，當人口達到較高收入水平，則可引進多元品味或較低酒精的啤酒；隨着市場變得富裕時，則增加不同價位啤酒的選擇，以及引更高質素啤酒，如小麥和艾爾啤酒。

按不同市場發展訂策略 對準目標消費者

展望未來，公司的計劃包括核心類別差異化，例如在中國的哈爾濱啤酒系列中，再推哈爾濱小麥和冰萃等；還有發展關連非啤酒類飲品如葡萄酒和烈酒，以及擴展市場如把中國的發展模式複製於印度和越南，並繼續於亞太區進行併購等。

[新股巡禮]

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