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紐約梅隆Aninda Mitra：美減息托經濟 股債市仍樂觀

【明報專訊】「深圳股神」林園在前文已親述他在中資股的最新部署，而中美貿易戰如何發展，當然是影響港股後市的重大變數，故今期亦請來美資基金紐約梅隆投資管理高級主權債券分析師Aninda Mitra就此分析。Mitra指出，美國總統特朗普認為向中國加徵關稅是解決貿易不平衡問題的有效手段，故在當地經濟及股市因此轉弱前，料特朗普不會輕易改弦易轍；與此同時，聯儲局本季料減息兩次共0.5厘，為美國經濟增長可能放緩採取防風措施，故他對當地股市及債市短期表現仍然樂觀。

在第193期（4月8日出版）封面故事，管理「紐約梅隆新興市場企業債投資基金」的Colm McDonagh接受訪問時表示，即使不論美國或中國就貿戰和解的意願均比6至12個月前高，但政治事件往往難預測，故旗下基金對中國評級為中性，結果中美貿易談判於5月破局收場，美國總統特朗普宣布向2000億美元中國產品加徵關稅至25%，直至上月底中美元首在大阪二十國集團（G20）峰會會晤後始同意安排兩國貿易代表重返談判桌，可見紐約梅隆投資管理這家美資基金在分析貿易戰往績頗佳。

全球貿易增長放緩 美經濟仍理想

今期接受訪問的Mitra指出，自從中國於2001年12月加入世界貿易組織以來，美國對中國的貿易逆差持續擴闊，至去年高達3810億美元，而美中貿易逆差佔美國儲蓄的比率經過2001至2008年急升後，過去10年相對平穩，去年為9.78%；另外，美中貿易逆差佔中國消費市場的比率由2005年約35%持續回落至2017年的11.6%（圖1）。他分析，除非中國消費市場高速增長並且入口更多美國產品，或美國減少消費以致對中國入口產品依賴減少，美中貿易逆差才會顯著收窄，而這在可見將來看來難以出現，故此才需要政府出手介入貿易失衝的現象。

根據Mitra分析，特朗普認為美國向其他國家加徵關稅對其他國家的不利影響遠高於美國，故此加徵關稅屬有效談判手段（編按：美國上周五公布的6月非農新增職位達22.4萬個，顯示即使中美貿易戰升溫，美國經濟保持擴張動力），故除非經濟數據或金融市場證明此觀點是錯誤的，否則特朗普不會輕易改弦易轍。

隨着美國去年開始向其主要貿易伙伴加徵關稅的不利影響浮現，過去幾個月全球貿易增長顯著放緩，個別月份更錄得負增長（圖2），Mitra指出，回顧過去20年的數據，每次全球出口增長從高位回落並且出現收縮，全球經濟亦會步入衰退（圖3），故此是次貿易戰的潛在風險不容忽視。他估計，美國聯儲局也留意到此一風險，故當局在今季稍後時間，或會連續減息兩次共0.5厘，為當地經濟增長可能放緩採取防風措施。

美如預期減息兩次後 市場或現調整

Mitra總結，目前市場已廣泛預期聯儲局即將減息，今年以來美國股市及債市表現亦不錯，料這趨勢短期可能仍會持續，但他認為亦要留意三大風險：（1）通脹高於預期；（2）中東或南海地緣政局升溫令油價急升；（3）貿易戰惡化程度超預期。他亦提醒投資者，若聯儲局在今年稍後時間一如所料減息兩次，並且表明短期不會再放水，投資者可能借好消息出貨，屆時市場可能會出現調整。

[封面故事]

相關字詞﹕美國減息 中美貿易戰 紐約梅隆投資管理高級主權債券分析師aninda mitr

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