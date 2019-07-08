深圳股神林園：停買白酒股 加倉醫藥股

明報記者 葉創成

股神巴菲特有一名句，聰明的投資者要「在別人恐懼時貪婪，在別人貪婪時恐懼」（be greedy when others are fearful, and fearful when others are greedy），去年內地A股受中央去槓桿及中美貿易戰雙重夾擊，滬深300指數全年大跌25.3%，屬全球表現最差的主要股票指數之一，當時不少人對後市均十分悲觀。

不過，隨着中央今年以來以寬鬆貨幣政策及積極財政政策刺激經濟，滬深300指數年初至今強勢回升29.3%，上周收報3893點，與2017年底收報4030點比較，已經收復去年跌市的大部分失地。

今年以來A股大市穩步上揚，個別基金表現更加理想，根據內地領先的私募基金第三方服務平台「私募排排網」數據，「深圳股神」林園旗下36隻基金今年以來平均回報達48.95%。林園上周五接受訪問時表示，基金期內表現不錯，原因是持有不少白酒股（編按：五糧液（深：000858）及貴州茅台（滬：600519）今年以來股價分別勁升155.1%及69.5%），「我們很早便開始佈局白酒股，到現在我們仍然持有白酒股」。

2015年薦茅台五糧液

股價至今升3至4倍

事實上，林園在《Money Monday》第四期（2015年7月6日）封面故事接受專訪時已推介五糧液及貴州茅台，可見他的實際投資行動與訪問中的觀點屬一致。不過，值得一提的是，雖然上述2隻白酒股股價過去4年分別上升3倍多及4倍多，惟當時他推介的4隻醫藥股股價相對遜色，當中同仁堂科技（1666）更錄得24.9%的跌幅（見表）。

近年加倉醫藥股 仍看好同仁堂

在是次訪問中，林園強調，旗下基金現仍悉數持有4年前所推介的6隻股份，至於期內白酒股股價遠遠跑贏醫藥股，他認為是市場投資風格的問題，即是在某一時段偏愛或冷落個別板塊所致，而且內地醫藥行業過去一年多以來亦出現一些黑天鵝事件（編按：去年中內地最大疫苗生產商之一、生產基地位於吉林省長春市的長生生物（深：002680）被踢爆產銷假疫苗，令中央全面整頓內地醫藥市場），對醫藥股股價亦有遏抑作用。

林園在第135期（去年2月5日出版）封面故事再次接受訪問時，指他在同仁堂系3間上市公司中最看好同仁堂國藥（3613），結果至今同仁堂國藥股價表現亦屬同系最佳。他在是次訪問中，強調對同仁堂系3間上市公司均有信心，「好像同仁堂這些擁有百年品牌的公司，我相信它的業績會穩定，甚至會有超預期的增長；在目前經濟環境不是很好的情况下，品牌非常重要」。

另外，林園強調，隨着內地老齡化的開展，對醫藥的需求愈來愈大，故他仍然看好醫藥股的前景，指旗下基金過去2、3年一直加倉醫藥股；他表示，由於監管要求，他不能披露所增持醫藥股的名稱，但可分享選股準則，「我們投資醫藥股只選擇財務數據比較好的，即是淨資產收益率比較高的企業，也就是說，盈利能力特別強的上市公司是我們選股的首選，最好是有壟斷性、唯一性，沒有其他競爭對手」。

權重股股價破頂

A股處牛市初階

林園不單止看好醫藥股，認為內地A股整體市場亦已由熊轉牛，指旗下基金目前滿倉股票，「我們認為中國A股市場現正處於牛市的初始階段，即是剛剛由熊市轉為牛市的階段，因為我們看到A股市場最近的一些變化，代表核心資產的部分權重股股價不斷創新高，我們認為這是牛市初始階段的特徵」。

至於中美貿易戰對內地經濟及A股的影響，林園認為影響不容忽視，但整體風險可控，「關於中美之間的貿易糾紛及摩擦，我們認為對中國內地經濟的影響有限，因為中國這個國家現在經濟總量很大，影響肯定有，（但貿易以外也有其他經濟增長亮點），所以我們不認為人民幣會持續貶值，我們對中國經濟還是比較樂觀的」。

貿易戰發展難預測 避相關股份

但林園亦強調，旗下基金會避開一些直接受中美貿易戰衝擊的板塊，「關於貿易戰的事情，我們難以準確預測事態發展，命運也不是掌握在自己的手上，所以我們投資就盡量避免相關板塊，我們目前只投資外圍因素對它影響比較小的行業，例如說醫藥股，中國老齡化趨勢愈來愈明顯，老百姓對健康的追求是不會減少的」。

另外，上海證券交易所上周五公布，科創板將定於本月22日正式啟動。截至上周四，科創板股票上市委員會已受理141家公司提交的發行上市申請，並已審議通過31間公司的發行上市申請，其中25間公司獲得中證監同意註冊批覆，因此，這25家公司有望成為科創板首批掛牌公司。

稱研究力量有限 不積極參與科創板

市場普遍認為，中央希望發展科創板成為中國的Nasdaq，孕育更多具科技創新能力的中國企業，故此科創板將有不少投資機會，但林園表示旗下基金暫時不會積極參與該市場，「科技創新是國家的國策吧！至少是現在的國策，但既然我們的研究力量有限，所以暫時不會積極參與科創板的炒作」。

[封面故事]