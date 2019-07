深圳股神林園：停買白酒股 加倉醫藥股

明報記者 葉創成

股神巴菲特有一名句,聰明的投資者要「在別人恐懼時貪婪,在別人貪婪時恐懼」(be greedy when others are fearful, and fearful when others are greedy),去年內地A股受中央去槓桿及中美貿易戰雙重夾擊,滬深300指數全年大跌25.3%,屬全球表現最差的主要股票指數之一,當時不少人對後市均十分悲觀。

不過,隨着中央今年以來以寬鬆貨幣政策及積極財政政策刺激經濟,滬深300指數年初至今強勢回升29.3%,上周收報3893點,與2017年底收報4030點比較,已經收復去年跌市的大部分失地。

今年以來A股大市穩步上揚,個別基金表現更加理想,根據內地領先的私募基金第三方服務平台「私募排排網」數據,「深圳股神」林園旗下36隻基金今年以來平均回報達48.95%。林園上周五接受訪問時表示,基金期內表現不錯,原因是持有不少白酒股(編按:五糧液(深:000858)及貴州茅台(滬:600519)今年以來股價分別勁升155.1%及69.5%),「我們很早便開始佈局白酒股,到現在我們仍然持有白酒股」。

2015年薦茅台五糧液

股價至今升3至4倍

事實上,林園在《Money Monday》第四期(2015年7月6日)封面故事接受專訪時已推介五糧液及貴州茅台,可見他的實際投資行動與訪問中的觀點屬一致。不過,值得一提的是,雖然上述2隻白酒股股價過去4年分別上升3倍多及4倍多,惟當時他推介的4隻醫藥股股價相對遜色,當中同仁堂科技(1666)更錄得24.9%的跌幅(見表)。

近年加倉醫藥股 仍看好同仁堂

在是次訪問中,林園強調,旗下基金現仍悉數持有4年前所推介的6隻股份,至於期內白酒股股價遠遠跑贏醫藥股,他認為是市場投資風格的問題,即是在某一時段偏愛或冷落個別板塊所致,而且內地醫藥行業過去一年多以來亦出現一些黑天鵝事件(編按:去年中內地最大疫苗生產商之一、生產基地位於吉林省長春市的長生生物(深:002680)被踢爆產銷假疫苗,令中央全面整頓內地醫藥市場),對醫藥股股價亦有遏抑作用。

林園在第135期(去年2月5日出版)封面故事再次接受訪問時,指他在同仁堂系3間上市公司中最看好同仁堂國藥(3613),結果至今同仁堂國藥股價表現亦屬同系最佳。他在是次訪問中,強調對同仁堂系3間上市公司均有信心,「好像同仁堂這些擁有百年品牌的公司,我相信它的業績會穩定,甚至會有超預期的增長;在目前經濟環境不是很好的情况下,品牌非常重要」。

另外,林園強調,隨着內地老齡化的開展,對醫藥的需求愈來愈大,故他仍然看好醫藥股的前景,指旗下基金過去2、3年一直加倉醫藥股;他表示,由於監管要求,他不能披露所增持醫藥股的名稱,但可分享選股準則,「我們投資醫藥股只選擇財務數據比較好的,即是淨資產收益率比較高的企業,也就是說,盈利能力特別強的上市公司是我們選股的首選,最好是有壟斷性、唯一性,沒有其他競爭對手」。

權重股股價破頂

A股處牛市初階

林園不單止看好醫藥股,認為內地A股整體市場亦已由熊轉牛,指旗下基金目前滿倉股票,「我們認為中國A股市場現正處於牛市的初始階段,即是剛剛由熊市轉為牛市的階段,因為我們看到A股市場最近的一些變化,代表核心資產的部分權重股股價不斷創新高,我們認為這是牛市初始階段的特徵」。

至於中美貿易戰對內地經濟及A股的影響,林園認為影響不容忽視,但整體風險可控,「關於中美之間的貿易糾紛及摩擦,我們認為對中國內地經濟的影響有限,因為中國這個國家現在經濟總量很大,影響肯定有,(但貿易以外也有其他經濟增長亮點),所以我們不認為人民幣會持續貶值,我們對中國經濟還是比較樂觀的」。

貿易戰發展難預測 避相關股份

但林園亦強調,旗下基金會避開一些直接受中美貿易戰衝擊的板塊,「關於貿易戰的事情,我們難以準確預測事態發展,命運也不是掌握在自己的手上,所以我們投資就盡量避免相關板塊,我們目前只投資外圍因素對它影響比較小的行業,例如說醫藥股,中國老齡化趨勢愈來愈明顯,老百姓對健康的追求是不會減少的」。

另外,上海證券交易所上周五公布,科創板將定於本月22日正式啟動。截至上周四,科創板股票上市委員會已受理141家公司提交的發行上市申請,並已審議通過31間公司的發行上市申請,其中25間公司獲得中證監同意註冊批覆,因此,這25家公司有望成為科創板首批掛牌公司。

稱研究力量有限 不積極參與科創板

市場普遍認為,中央希望發展科創板成為中國的Nasdaq,孕育更多具科技創新能力的中國企業,故此科創板將有不少投資機會,但林園表示旗下基金暫時不會積極參與該市場,「科技創新是國家的國策吧!至少是現在的國策,但既然我們的研究力量有限,所以暫時不會積極參與科創板的炒作」。

