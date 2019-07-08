經濟
封面故事
下一篇 上一篇

深圳股神林園：停買白酒股 加倉醫藥股

【明報專訊】內地A股滬深300指數今年以來勁升29.3%，表現遠勝港股恒指及美股標指，今期專訪有「深圳股神」之稱、旗下36隻基金年初至今平均回報達48.95%的深圳市林園投資管理公司董事長林園分析最新形勢。林園表示，旗下基金今年表現理想，原因是早年買入的白酒股急升所致，惟他現已不會再增持白酒股，而是加倉受惠內地人口老化趨勢的醫藥股，並且繼續看好同仁堂系在內地及本港上市的3間上市公司。另外，紐約梅隆投資管理高級主權債券分析師Aninda Mitra認為，聯儲局本季料減息2次共0.5厘，屬預防美國經濟增長放緩的防風措施，他對當地股市及債市短期表現仍然樂觀。

明報記者 葉創成

股神巴菲特有一名句，聰明的投資者要「在別人恐懼時貪婪，在別人貪婪時恐懼」（be greedy when others are fearful, and fearful when others are greedy），去年內地A股受中央去槓桿及中美貿易戰雙重夾擊，滬深300指數全年大跌25.3%，屬全球表現最差的主要股票指數之一，當時不少人對後市均十分悲觀。

不過，隨着中央今年以來以寬鬆貨幣政策及積極財政政策刺激經濟，滬深300指數年初至今強勢回升29.3%，上周收報3893點，與2017年底收報4030點比較，已經收復去年跌市的大部分失地。

今年以來A股大市穩步上揚，個別基金表現更加理想，根據內地領先的私募基金第三方服務平台「私募排排網」數據，「深圳股神」林園旗下36隻基金今年以來平均回報達48.95%。林園上周五接受訪問時表示，基金期內表現不錯，原因是持有不少白酒股（編按：五糧液（深：000858）及貴州茅台（滬：600519）今年以來股價分別勁升155.1%及69.5%），「我們很早便開始佈局白酒股，到現在我們仍然持有白酒股」。

2015年薦茅台五糧液

股價至今升3至4倍

事實上，林園在《Money Monday》第四期（2015年7月6日）封面故事接受專訪時已推介五糧液及貴州茅台，可見他的實際投資行動與訪問中的觀點屬一致。不過，值得一提的是，雖然上述2隻白酒股股價過去4年分別上升3倍多及4倍多，惟當時他推介的4隻醫藥股股價相對遜色，當中同仁堂科技（1666）更錄得24.9%的跌幅（見表）。

近年加倉醫藥股 仍看好同仁堂

在是次訪問中，林園強調，旗下基金現仍悉數持有4年前所推介的6隻股份，至於期內白酒股股價遠遠跑贏醫藥股，他認為是市場投資風格的問題，即是在某一時段偏愛或冷落個別板塊所致，而且內地醫藥行業過去一年多以來亦出現一些黑天鵝事件（編按：去年中內地最大疫苗生產商之一、生產基地位於吉林省長春市的長生生物（深：002680）被踢爆產銷假疫苗，令中央全面整頓內地醫藥市場），對醫藥股股價亦有遏抑作用。

林園在第135期（去年2月5日出版）封面故事再次接受訪問時，指他在同仁堂系3間上市公司中最看好同仁堂國藥（3613），結果至今同仁堂國藥股價表現亦屬同系最佳。他在是次訪問中，強調對同仁堂系3間上市公司均有信心，「好像同仁堂這些擁有百年品牌的公司，我相信它的業績會穩定，甚至會有超預期的增長；在目前經濟環境不是很好的情况下，品牌非常重要」。

另外，林園強調，隨着內地老齡化的開展，對醫藥的需求愈來愈大，故他仍然看好醫藥股的前景，指旗下基金過去2、3年一直加倉醫藥股；他表示，由於監管要求，他不能披露所增持醫藥股的名稱，但可分享選股準則，「我們投資醫藥股只選擇財務數據比較好的，即是淨資產收益率比較高的企業，也就是說，盈利能力特別強的上市公司是我們選股的首選，最好是有壟斷性、唯一性，沒有其他競爭對手」。

權重股股價破頂

A股處牛市初階

林園不單止看好醫藥股，認為內地A股整體市場亦已由熊轉牛，指旗下基金目前滿倉股票，「我們認為中國A股市場現正處於牛市的初始階段，即是剛剛由熊市轉為牛市的階段，因為我們看到A股市場最近的一些變化，代表核心資產的部分權重股股價不斷創新高，我們認為這是牛市初始階段的特徵」。

至於中美貿易戰對內地經濟及A股的影響，林園認為影響不容忽視，但整體風險可控，「關於中美之間的貿易糾紛及摩擦，我們認為對中國內地經濟的影響有限，因為中國這個國家現在經濟總量很大，影響肯定有，（但貿易以外也有其他經濟增長亮點），所以我們不認為人民幣會持續貶值，我們對中國經濟還是比較樂觀的」。

貿易戰發展難預測 避相關股份

但林園亦強調，旗下基金會避開一些直接受中美貿易戰衝擊的板塊，「關於貿易戰的事情，我們難以準確預測事態發展，命運也不是掌握在自己的手上，所以我們投資就盡量避免相關板塊，我們目前只投資外圍因素對它影響比較小的行業，例如說醫藥股，中國老齡化趨勢愈來愈明顯，老百姓對健康的追求是不會減少的」。

另外，上海證券交易所上周五公布，科創板將定於本月22日正式啟動。截至上周四，科創板股票上市委員會已受理141家公司提交的發行上市申請，並已審議通過31間公司的發行上市申請，其中25間公司獲得中證監同意註冊批覆，因此，這25家公司有望成為科創板首批掛牌公司。

稱研究力量有限 不積極參與科創板

市場普遍認為，中央希望發展科創板成為中國的Nasdaq，孕育更多具科技創新能力的中國企業，故此科創板將有不少投資機會，但林園表示旗下基金暫時不會積極參與該市場，「科技創新是國家的國策吧！至少是現在的國策，但既然我們的研究力量有限，所以暫時不會積極參與科創板的炒作」。

[封面故事]

相關字詞﹕內地樓市泡沫 科創板 中美貿易戰 a股 同仁堂 貴州茅台 五糧液 深圳股神林園

上 / 下一篇新聞

內地電訊商拓5G應用 業界憂「離地」 料加強版移動網絡先行 刺激5G手機消費
內地電訊商拓5G應用 業界憂「離地」 料加強版移動網絡先行 刺激5G手機消費
內地手機品牌積極 今年主推高價旗艦機
內地手機品牌積極 今年主推高價旗艦機
下半年拍賣中頻段頻譜 港最快明年有5G時間表
下半年拍賣中頻段頻譜 港最快明年有5G時間表
遲報主席被拘 內地律師舉報新城高層涉違規
遲報主席被拘 內地律師舉報新城高層涉違規
彭博：德銀擬棄亞太區股票業務
彭博：德銀擬棄亞太區股票業務
憂內地樓市泡沫 內房股零持倉
憂內地樓市泡沫 內房股零持倉
紐約梅隆Aninda Mitra：美減息托經濟 股債市仍樂觀
紐約梅隆Aninda Mitra：美減息托經濟 股債市仍樂觀
啤酒「巨無霸」百威 亞太區逢敵手 近年極速擴張 與中資酒廠競爭加劇
啤酒「巨無霸」百威 亞太區逢敵手 近年極速擴張 與中資酒廠競爭加劇
中國高級啤酒消費成亮點
中國高級啤酒消費成亮點
專家觀點﹕
專家觀點﹕
界內證7月18日料面世 料掛鈎恒指熱炒藍籌 業界：適合「牛皮市」
界內證7月18日料面世 料掛鈎恒指熱炒藍籌 業界：適合「牛皮市」
恒生投資薛永輝：恒指估值偏低 今年料見30000點
恒生投資薛永輝：恒指估值偏低 今年料見30000點
時裝界：環保意識趨強 速食時裝潮退
時裝界：環保意識趨強 速食時裝潮退
英皇伙可口可樂辦電競賽 許佩斯：今年贊助商更主動
英皇伙可口可樂辦電競賽 許佩斯：今年贊助商更主動
黃友嘉：港人強積金戶口平均資產近19萬
黃友嘉：港人強積金戶口平均資產近19萬
希慎斥資逾億引進零售地產科技 助租戶提高營運效率
希慎斥資逾億引進零售地產科技 助租戶提高營運效率
張兆聰﹕藥股重獲巿場信心 中生可吸
張兆聰﹕藥股重獲巿場信心 中生可吸
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：內險估值吸引 中壽購18746
金子：內險估值吸引 中壽購18746
張兆聰﹕汽車股現沽壓 低吸炒波幅
張兆聰﹕汽車股現沽壓 低吸炒波幅
蔡金強﹕槍打出頭鳥 悶聲發大財
蔡金強﹕槍打出頭鳥 悶聲發大財
潘啓才﹕中煙狂升 背後莊家猛
潘啓才﹕中煙狂升 背後莊家猛
李聲揚﹕日韓越股市可追落後
李聲揚﹕日韓越股市可追落後
謝偉銓﹕勿讓增加房屋供應淪空談
謝偉銓﹕勿讓增加房屋供應淪空談
陳政生﹕旭輝銷售佳 股價追落後
陳政生﹕旭輝銷售佳 股價追落後
黃德几﹕冠君派息穩 中線看7.2元
黃德几﹕冠君派息穩 中線看7.2元
許繹彬：「七翻身」還看中美談判進展
許繹彬：「七翻身」還看中美談判進展
陸振輝：保重身體猶如孝敬錢包
陸振輝：保重身體猶如孝敬錢包
陳增濤：消失中的勃艮第Saint-Aubin干紅？
陳增濤：消失中的勃艮第Saint-Aubin干紅？
謝紹榮：界內證不一定「抵玩」
謝紹榮：界內證不一定「抵玩」
陸振球﹕見資金撈底 新城可炒一轉
陸振球﹕見資金撈底 新城可炒一轉
陸振球﹕香港告別「黃金時代」？
陸振球﹕香港告別「黃金時代」？
林少陽﹕受惠內地放水 民企本季料強勢
林少陽﹕受惠內地放水 民企本季料強勢
技術取勝：新地升穿降軌
技術取勝：新地升穿降軌
看圖析市：恒指27850點之上做好
看圖析市：恒指27850點之上做好
潘迪藍：美國可能只減息一次
潘迪藍：美國可能只減息一次
蘇沛豐﹕豐盛服務 穩健高息之選
蘇沛豐﹕豐盛服務 穩健高息之選
李順威：貿戰令環球央行不敢加息
李順威：貿戰令環球央行不敢加息
劉思明﹕港股牛皮 食品股受捧
劉思明﹕港股牛皮 食品股受捧
何啟聰：資金部署撈底 吉利Call 19228
何啟聰：資金部署撈底 吉利Call 19228
瑞銀亞洲：受惠貿談重啟 吼友邦牛57515
瑞銀亞洲：受惠貿談重啟 吼友邦牛57515
摩根大通亞洲：環球債息尋底 領展Call 19019
摩根大通亞洲：環球債息尋底 領展Call 19019
周顯﹕神奇仙股大灣區投資
周顯﹕神奇仙股大灣區投資
何國良﹕內地棄大刀闊斧 平滑經濟為主
何國良﹕內地棄大刀闊斧 平滑經濟為主
何濼生﹕化反對力量為前進力量
何濼生﹕化反對力量為前進力量
王弼﹕伊朗版「孟晚舟」利好油價
王弼﹕伊朗版「孟晚舟」利好油價
曾淵滄﹕炒賣新股 見好就收
曾淵滄﹕炒賣新股 見好就收
湯文亮：中美貿易是「局」不是「戰」
湯文亮：中美貿易是「局」不是「戰」
陳永傑：搵食艱難 銀行搶攻按揭
陳永傑：搵食艱難 銀行搶攻按揭
廖偉強：渴求摒棄爭拗 解供應死結
廖偉強：渴求摒棄爭拗 解供應死結
布少明：7月新盤市場戰火烈
布少明：7月新盤市場戰火烈
李志成：公屋王再現 樓市「七翻身」？
李志成：公屋王再現 樓市「七翻身」？
郭思治．推介股份：恒地（0012）
郭思治．推介股份：恒地（0012）
歐宸銘．推介股份：同程藝龍（0780）
歐宸銘．推介股份：同程藝龍（0780）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
李嘉廉．推介股份：FI二南方恒指（7500）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
涂國彬．推介股份：領展（0823）
減息壓力漸消 美元或見底
減息壓力漸消 美元或見底
龐寶林：債券ETF有利有弊
龐寶林：債券ETF有利有弊
樓指再破頂 泓碧最快下季首推洋房 碧桂園林曉箐：社會氣氛欠佳不影響推盤步伐
樓指再破頂 泓碧最快下季首推洋房 碧桂園林曉箐：社會氣氛欠佳不影響推盤步伐
菁雋重推首張價單 最多劈價36%
菁雋重推首張價單 最多劈價36%
天富苑未補價三房500萬破頂
天富苑未補價三房500萬破頂
EXECUTIVE CENTRE共享工作間攻高端客
EXECUTIVE CENTRE共享工作間攻高端客
君豪峰1房月租1.8萬 呎租62元
君豪峰1房月租1.8萬 呎租62元
Waterfront Suites臨海出租住宅
Waterfront Suites臨海出租住宅
沙田中心價升量跌 本月未開齋
沙田中心價升量跌 本月未開齋
全面家傭保險年費600元起
全面家傭保險年費600元起