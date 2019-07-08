彭博：德銀擬棄亞太區股票業務

或停止所有股票現金交易證券研究

該消息人士表示，德銀很可能會停止所有股票現金交易及證券研究業務，甚至可能不再包銷亞太地區的新股上市，但很大機會仍然保留其保證金貸款業務。事實上，亞洲地區一直是德銀股票發行收入的重點地區之一。

消息人士又透露，多達半數亞洲股票部員工將率先離職，其餘將在今年底前離職，最終的決定預料會在昨日舉行的監事會會議完結後公布。其中德意志銀行全球股票主管 Peter Selman據報亦將會離開德銀。

半數亞洲股票部員工將率先離職

知情人士表示，監事會會議上會討論由首席執行官Christian Sewing提出的計劃，計劃圍繞急速萎縮的股票交易市場，德銀更有可能會關閉歐洲以外的股票交易業務。

德銀近年財政表現一直未如理想，不僅錄得連續3年虧損，管理層重組及標普下調評級等壞消息更不斷困擾公司。早於今年3月曾有消息指，德銀計劃退租位於香港環球貿易廣場（ICC）的10層寫字樓當中最多3層樓面，以節省每年接近1億港元的租金。同月有報道指，德銀與德國商業銀行商討合併的可能性，惟後於4月底宣布談判破裂。