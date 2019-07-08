遲報主席被拘 內地律師舉報新城高層涉違規

舉報信指新城發展主席王振華於6月29日涉嫌猥褻女童，6月30日女童母親報案，7月1日被公安機關扣查，質疑這段時間內王振華是否已預知將無法履行主席職務，會對新城控股經營及股價產生嚴重不良影響，從而告知董事、監事、高級管理人員安排後續事務。

舉報信認為，如新城控股有關高層在7月1日王振華被扣查前後幾小時內已經知悉情形（見表），即使依照《信披管理辦法》最遲2個交易日披露期限的要求，新城控股最遲應在7月2日披露信息。但該公司卻在7月4日才向公眾披露，造成股價異常，給投資者造成不可挽回的損失，應對投資者承擔賠償責任。

錄5筆大宗交易 疑涉內幕交易

舉報信續指出，7月1日至3日期間，新城控股錄得5筆大宗交易，懷疑公司高層可能在知曉王振華被扣查後，涉嫌在未公開信息前進行內幕交易，因此要求中證監調查王振華、新城控股高管有否在6月29日至7月4日A股開市前，與公司有關股東、股民、貸款銀行、債權人等以任何方式進行過聯繫，以及是否涉及違規。

王振華涉嫌猥褻女童案是在7月3日被內媒曝光，由於當時正值A股已收市，因此只有本港上市的新城發展及同系新城悅（1755）暴瀉逾20%，不過新城控股仍於7月4日及7月5日連續兩日跌停。

新城發展6月銷售295億 按年升5%

新城發展昨日亦公布6月銷售表現，期內合約銷售金額約295.49億元（人民幣。下同），按年上升5.17%，合約銷售面積約253.35萬平方米，按年上升7.49%。累計上半年合同銷售金額約1224.18億元，按年增長28.44%；累計銷售面積約1049.52萬平方米，按年增長35.5%。另外6月投得了內地11幅地皮，合共支付地價65.03億元。