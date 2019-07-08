內地手機品牌積極 今年主推高價旗艦機

華為Mate X料9月上市 建議售20130元

華為另一部5G 手機Mate X，預計今年9月上市，建議售價2299 歐元（約20,130港元），小米旗下5G版本Mix 3售價約599歐元（約5244港元），早前中移動（0941）副總經理汪恒江表示，今年發布的5G手機以旗艦機為主，價格約5000元以上；明年才會出現中高檔次的5G手機，價格可降至3000元左右；2020年底將下降至1000至2000元。

學者：電訊商須加快用戶分級

近年內地推行「提速降費」，內地電訊商須將月費減價，上月中移動透露，5G流量的單價不高於4G，將使用基礎套餐加額外服務計費的方式，北京郵電大學教授呂廷傑預計，消費類產品較易引起市場熱潮，同時可帶動5G個人數據流量，電訊商亦要加快用戶分級，實現差異化的流量收費。