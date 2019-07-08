內地電訊商拓5G應用 業界憂「離地」 料加強版移動網絡先行 刺激5G手機消費

明報記者 李哲毅

上月底，MWC上海連續第八年舉辦，大會以「智聯萬物」為主題，內地三大電訊商展示5G技術的行業應用，但大部分應用場景類似，例如聯通（0762）展出5G救護車，利用5G低時延及，讓遠程醫院進行會診，另外公司展出VR、AR眼鏡，由於該設備裝有陀螺儀、加速度計和磁力計偵測頭部動作，當中涉及大量數據傳輸，工作人員表示，5G的超高速及低延遲特性，可以進一步提升用家之間互動以及眼鏡所顯示的畫面質素。

馬來西亞edotco：電訊商服務供應商須更靈活

5G應用場景五花八門，馬來西亞電訊基建公司集團edotco首席執行官 Suresh Sidhu表示，5G發展潛力極大，而發掘出可締造收入的商業模式亦是一項挑戰，由電訊商到服務供應商都須更加靈活 ，並保持開放態度，與市場上新企業及新科技合作。

以色列ASOCS：作遙距醫療適得其反

以色列雲端服務公司ASOCS首席執行官Gilad Garon表示，5G作為一個術語已被濫用（over abused as a term），直言不太相信遙距手術等應用，企業必須意識到，站在消費者角度，在未來5年內5G對其生活的影響不大，消費者只視之為更快、更保密的Wi-Fi。他認為，市場不應只吹捧5G技術，而是真正思考商業應用。

他建議，可以將「低延時」化為一種商業服務，例如金融機構對交易時間和操作延遲有極高要求，電子遊戲亦追求實時反應，5G服務商可嘗試為行業提供「更低延時」的服務，藉此收取費用。他不建議，現時利用5G技術作遙距醫療等商業化應用，形容此舉是「適得其反（backfire）」。

愛立信：企業客戶對5G需求急切

電訊商須投放資金發展5G，但發展初期變現能力不彰，電訊商應如何平衡業務及投資，愛立信東北亞網絡解決方案負責人Christopher Laneri表示，如果計及現時經濟規模及增長，4G及5G所需的經濟資源相若，而且以中國為例，企業客戶對5G需求急切。Garon認為，中國發展5G應用有優勢，因內地擁有完善、以硬件為主的供應鏈。

5G時代講求萬物互聯，物聯網(IoT)產品爆炸性增長，問及市場會否統一IoT產品操作系統標準，Garon認為，IoT產品操作背後須依賴雲服務，認為亞馬遜提供最完善的雲服務，估計其將對IoT操作系統有舉足輕重的作用。電訊基建商Ubiquitlink首席執行官 Charles Miller認為，IoT產品毋須統一其作業系統，自動駕駛系統與手機的操作需求迥異。