中國積極談判 同時練好「內功」

其一，關稅問題可能還將是爭論焦點。取消全部已加徵的關稅一直是中國在談判中的最大關切，也是中國對中美經貿協議能接受的底線。商務部新聞發言人高峰亦在本周新聞發布會上重申，中美若能達成協議，已經加徵的關稅必須全部取消，中方對此的態度是「明確的、一貫的」。

完全取消關稅 雙方分歧大

此前中美經貿磋商遲遲達不成協議的一大原因，就是雙方在取消關稅問題上立場差異顯著，美方堅持要保留一部分關稅。重啟談判後，美國如果在此問題上依然不能滿足中方訴求，則談判將很可能無果而終。

其二，美國在「相互尊重、平等互利」方面仍未達到中方期待。

特朗普近日表示，任何中美經貿協議都「必須有點向美國傾斜」，言外之意磋商結果必須更多對美國有利。白宮經濟顧問庫德洛則稱，希望中方大量購買美國農產品。

但中國已經在多個場合明確表示，磋商中的一方的主權和尊嚴必須得到尊重，協議應是平等互利的。具體而言，中美雙方都應尊重對方發展道路和基本制度。既不能指望通過一個協議解決所有的問題，也需要確保協議同時滿足雙方的需求，實現協議的平衡性。

中國要平等 美方要傾斜

高峰上周再度強調，要秉持相互尊重、平等互利的原則開展磋商。「如果中美要達成協議，應雙向平衡、平等互利，中方核心關切必須得到妥善解決。」

中方所謂「核心關切」，除取消全部加徵關稅外，還包括貿易採購數字應符合實際，協議文本應確保平衡。美國如果對中方維護這三條底線的決心出現誤判，談判也恐再度破裂。

關於農產品貿易，中方也明確要在「平等和相互尊重的基礎上」找到解決問題的辦法。

美國談判誠意 有待觀察

從美方近日種種表態觀之，受國內經濟已現疲軟迹象、企業和民眾反對聲浪高漲影響，其雖願重啟磋商，但似乎並未完全認可和接受中方一再亮明的談判底線。美國在新一輪中美經貿磋商中究竟有多少誠意，仍有待觀察。

此外，鑑於美國將中國視為戰略競爭對手、遏制中國發展的態度未有實質性變化，中美經貿摩擦在稍為緩和之後，仍有可能再度加劇，形成新的波動和反覆。

在此情况下，對中國而言，積極談判的同時將更多精力放在練好「內功」，加緊深化改革開放上，才是明智之舉。

[馮其十 神州新形勢]