Webb轟盈警前16天減持 金蝶大股東套現5億

根據證監會按《證券及期貨條例》例第399條發出有關內幕消息披露指引，上市公司必須適時披露股價敏感資料，違反規定的公司或高級人員，會被施加民事制裁，最高罰款800萬元。

金蝶預期上半年純利介乎約1.02億元（人民幣．下同）至1.19億元，較2018年同期下降約30%至40%。集團又預期，上半年收入約14.71億至15.35億元，按年升15%至20%，當中雲服務業務收入將介乎5.33億至5.68億元，按年增長約50%至60%，但由於今年加速雲轉型戰略，加大金蝶雲蒼穹業務的戰略投入，集團利潤承受一定壓力。

公司：加速雲轉型 利潤受壓

投資者要在上周五收市後才得悉業績倒退消息，但資料顯示，徐少春早在上月19日即平均每股8.4元減持6,000萬股，套現5.04億元。金蝶上周五收報7.98元跌3.4%。本報向金蝶查詢徐少春減持公司股份原因，惟截稿前未獲回覆。

事實上，Webb在今年3月18日便撰文，指金蝶依賴特定行業稅收減免、政府補助、房地產投資收益及與可疑關聯方交易等，「谷高」入帳盈利，以掩飾核心業務利潤不佳，金碟當日即挫14.23%，收報9.01元。

Webb指，金蝶2018年的業績顯示，其「關聯方貸款」增幅驚人， 由1.64億元增加至7.22億元，再追溯至2016年，金碟將前海百遞、雲之家及上海金蝶醫療出售予徐少春，估計三家公司合計負淨資產達3140萬元。惟金蝶慷慨地向雲之家及上海金蝶醫療提供了分別6170萬元及1.05億元的貸款，並在去年12月中再延3年。另外，金蝶在2016年出售雲之家後至2018年間，兩公司存在持續關連交易，Webb認為，公司透過一連串行為以表外方式吸收自身業務的虧損。金蝶在今年3月6日宣布以5050萬元再收購雲之家約51.73%股權，此後關於雲之家的貸款將不會再當作關連方貸款。金蝶最終在4月4日宣布，煞停向徐少春收購雲之家的交易，並解釋終止交易原因是「市場出現各種關注，協議雙方適當地重新審視前述建議收購」，惟強調交易雙方依然認為條款公平合理。

明報記者 李哲毅