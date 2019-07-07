律師出身 曾斡旋希債危機

拉加德上任IMF總裁之初，曾向傳媒承認自己不是一流經濟學家，但有足夠的常識，也學過一點經濟學，能理解其他人的談論內容。她認為，在談判桌上理解對方所追求的利益，諦造互利共贏的局面至關重要。

面對希臘的債務危機，她當時要在IMF內，在寬鬆和緊縮兩大派系之間作出抉擇。她一方面公開支持當時的歐洲緊縮政策設計師——英國財相歐思邦（George Osborne）及德國財長朔伊布勒（Wolfgang Schaeuble），敦促各國償還債務，另一方面又在幕後支持減記希臘債務。

自認非一流經濟學家

《華爾街日報》的評論文章形容，拉加德接掌歐央行後將擁有巨大的權力，惟同時對經濟缺乏影響力，預測她在8年任內歐洲必定經歷經濟衰退，卻沒有什麼措施可緩解危機。量化寬鬆已接近極限。歐洲央行現擁有超過2萬億歐元（約17.55萬億港元）的政府債券。法興分析師估計，歐洲央行最多只能再購買價值140億歐元（約1229億港元）的德國債券， 另加今年已計劃再投資的70億歐元債券。如要加碼量寬，可能要增加購買意大利和法國等債券，背離目前按各國在歐央行出資比例來購買債券的原則，掀更多政治矛盾。

任財長期間曾被控玩忽職守

拉加德在2007至2011年擔任財長期間，曾被控在擔任公職期間玩忽職守、濫用公款。事件關乎富商兼法國前政府部長塔皮（Bernard Tapie）指控國有銀行里昂信貸欺騙他以低於市場價格出售一些股權，向政府提出索償。拉加德當時批出了賠償，被外界質疑她是為了回報塔皮支持時任總統薩爾科齊的競選活動。法國法院在2016年底裁定她玩忽職守罪成，但她沒有受罰。

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